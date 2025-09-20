Gboard porta gli strumenti AI di scrittura su più smartphone

Introdotti con la serie Pixel 10, gli Strumenti di Scrittura AI di Gboard rappresentano una delle novità più significative del mondo software di Google nel 2025. Si tratta di un insieme di funzioni che permette agli utenti di riscrivere, correggere o semplificare testi direttamente dalla tastiera. Senza dover copiare e incollare il contenuto in app esterne. Ora, per la prima volta, questa funzione arriva anche su altri smartphone. Segnando così un punto di svolta importante nell’evoluzione della tastiera Google.
AI di Gboard anche per dispositivi con chip di fascia media
Fino a poche settimane fa, la funzione sembrava riservata solo ai Pixel 10. Tuttavia, con l’aggiornamento alla versione 15.9.1 di Gboard in beta, si è notata la comparsa dell’opzione anche su altri modelli, tra cui il Pixel 8 Pro, inizialmente escluso. Google ha poi pubblicato una lista ufficiale di smartphone compatibili, che comprende modelli non solo di fascia alta. Ma anche dispositivi con chipset di medio livello, come il MediaTek Dimensity 8450. Questo rappresenta un importante cambio di rotta. L’intelligenza artificiale generativa di Google non sarà più prerogativa di pochi.
Tra i dispositivi abilitati troviamo gli ultimi top di gamma di Xiaomi, Oppo, Honor, Vivo, Realme, Motorola e OnePlus. Anche se la lista iniziale esclude alcune versioni o marchi, è probabile che venga ampliata con i futuri aggiornamenti. Specialmente una volta che la funzione uscirà dalla fase beta. Vale la pena sottolineare che la pagina di supporto, in origine, indicava come requisito la presenza del modello AI Gemini Nano v2 o superiore. Questa specifica è però stata rimossa, lasciando intendere una maggiore flessibilità nei requisiti hardware.
La novità assume un peso ancora maggiore se si considera che Google ha storicamente mantenuto alcune funzioni AI riservate ai suoi dispositivi. L’apertura agli altri brand, invece, va nella direzione di una strategia più ampia, probabilmente pensata per consolidare il ruolo di Gboard come tastiera predefinita nel mondo Android.
Anche dal punto di vista pratico, la funzione è estremamente utile. Consente agli utenti di modificare i testi in modo immediato, utile sia per la scrittura informale, sia per email e messaggi professionali. È possibile cambiare tono, accorciare o allungare il testo, con suggerimenti generati in tempo reale dall’AI.