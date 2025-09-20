Expert super PREZZI: un volantino che lascia a bocca aperta

Entrare nello store Expert significa respirare aria di novità, scoprire modelli aggiornati e soprattutto accorgersi che le etichette dei prezzi hanno un gusto diverso: quello del risparmio. L’atmosfera è frizzante e i prezzi sono una bomba. Ci sono i classici indispensabili e le novità più curiose, tutte disposte come se aspettassero soltanto di essere notate. Non si tratta solo di fare un acquisto, ma di concedersi il piacere di rinnovare la casa con strumenti che ti semplificano la giornata, ma di molto, che veramente fanno una differenza colossale. Expert riesce a unire convenienza e divertimento, facendoti sorridere mentre pensi che la vecchia lavatrice o quel tostapane d’altri tempi possono finalmente andare in pensione. Quando scopri quanto costano le nuove proposte, la soddisfazione raddoppia!

Offerte Expert da scoprire subito per non rimpiangere le occasioni perse

Tra le proposte di Expert c’è la Rowenta SF1810, piastra capelli a due temperature nero/argento, offerta a 18,90 euro. Sempre nel reparto dei piccoli elettrodomestici si trova il Panasonic ER-GN30-K503, rifinitore a batteria dal prezzo accattivante di 11,90 euro, e il tostapane G3 Ferrari G10033, venduto a 26,90 euro. Per chi cerca affidabilità e capienza, Expert mette in vetrina l’Hisense RT488N4DC2 a 499 euro. Una lavatrice di qualità? C’è la Haier I-Pro Series 5 HW80-B14959EU1, 8 kg, 1400 giri/min, bianca, proposta a 424,15 euro. Non manca la LG RH10V9AV4W, asciugatrice con pompa di calore dual inverter da 10 kg, classe C, con Wi-Fi e condensatore autopulente, disponibile a 799 euro. E per chi punta al top, Expert offre il Samsung Frigorifero Side by Side AI Air•Space AI Serie AI Home Classe D al prezzo di 1899 euro, soluzione pensata per chi desidera il massimo della tecnologia.