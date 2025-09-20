Huawei Watch Ultimate 2, prime informazioni online

Manca poco alla presentazione ufficiale di Huawei Watch Ultimate 2, e già emergono i primi dettagli grazie a una fuga di immagini pubblicata dal portale WinFuture. Il nuovo smartwatch è stato il 19 Settembre, insieme al Watch GT 6, e rappresenta l’evoluzione della linea premium lanciata per la prima volta nel marzo 2023.

Le foto trapelate mostrano un design che non stravolge il look del modello precedente, mantenendo la cassa da 48,5mm. Ciò che cambia si trova soprattutto all’interno, la batteria infatti dovrebbe garantire fino a 21 giorni di autonomia in modalità risparmio energetico, un dato in linea con le promesse fatte per il WatchGT 6. Questo aspetto potrebbe rafforzare la reputazione di Huawei nel settore degli smartwatch di grande durata, uno dei punti di forza più richiesti dagli utenti.

Huawei Watch Ultimate 2: design robusto e nuovi sensori

Le immagini rivelano anche l’aggiunta di un set di sensori sul lato destro della cassa, il cui scopo non è ancora chiaro. Alcuni osservatori li associano al sistema di controllo X-Tap, già visto in altri prodotti Huawei, ma non è ancora chiara la loro funzione. A livello estetico, il nuovo modello sarà disponibile in due varianti, una completamente nera e una bicolore argento e blu. Entrambe confermano la filosofia della serie Ultimate, la quale presenta un look robusto e allo stesso tempo elegante.

Il display sarà ancora una volta un AMOLED circolare, elemento tipico della gamma, ideale per garantire qualità visiva e leggibilità in ogni condizione. Sul fronte del prezzo, si parla di una cifra vicina agli 899€, confermando così il posizionamento premium del dispositivo. Insomma, con queste caratteristiche, Huawei punta a rafforzare la sua presenza nel mercato degli smartwatch di fascia alta, offrendo un prodotto che unisce autonomia, estetica e nuove funzioni avanzate.

Manca poco quindi per conoscere nel dettaglio tutte le specifiche tecniche e le funzioni che accompagneranno il Huawei Watch Ultimate 2. L’attesa, alimentata dai leak, non fa che crescere tra appassionati e addetti ai lavori.