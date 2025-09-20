Cyberattacco ad alcuni aeroporti europei: disagi ancora in corso

Un attacco che ha messo in ginocchio i sistemi digitali

Un massiccio cyberattacco ha colpito i sistemi informatici che gestiscono le operazioni di check-in e imbarco in molti aeroporti europei. Il software coinvolto, utilizzato per gestire diversi scali, è stato compromesso, costringendo le strutture a tornare temporaneamente alle procedure manuali. I più colpiti sono gli aeroporti di Berlino, Bruxelles e Heathrow.

Le conseguenze sono ancora tangibili: a Bruxelles si registrano ritardi fino a oltre un’ora e numerose cancellazioni, a Berlino i passeggeri devono affrontare file interminabili, mentre a Londra Heathrow la situazione è più contenuta ma comunque con disagi evidenti.

Passeggeri invitati a partire con largo anticipo dopo il cyberattacco

Le compagnie aeree hanno rafforzato il personale ai banchi per gestire manualmente le operazioni, ma il carico resta alto. Per questo ai viaggiatori viene consigliato di arrivare in aeroporto con maggiore anticipo e di controllare lo stato del proprio volo in tempo reale.

Il quadro non è uniforme: alcuni aeroporti non sono stati toccati dall’attacco e funzionano regolarmente, ma in generale il traffico europeo continua a risentire delle conseguenze.

Cosa succede adesso

Gli esperti informatici stanno ancora lavorando per ripristinare i sistemi completamente, ma al momento non esiste una tempistica certa per il ritorno alla normalità. Le autorità stanno inoltre valutando nuove strategie di sicurezza informatica per evitare che episodi simili possano ripetersi, con particolare attenzione ai protocolli di emergenza e ai sistemi di backup.

Questo attacco mette nuovamente in luce le vulnerabilità di infrastrutture cruciali come gli aeroporti, sempre più dipendenti da software complessi e reti digitali. Nel frattempo, i passeggeri dovranno armarsi di pazienza: i disagi, anche se in calo, non sono ancora del tutto alle spalle. Arrivare più in anticipo del solito e prepararsi ad eventuali attese è l’unica cosa che si può fare in situazioni come questa.