Copilot: novità importanti in arrivo in Microsoft 365

Si sente parlare sempre più spesso delle innovazioni tecnologiche che le aziende hanno deciso di mettere a disposizione degli utenti al fine di offrire esperienze d’uso uniche. Oggi parliamo proprio delle novità che riguarderanno Copilot, uno strumento che sempre più utenti utilizzano giornalmente per diversi scopi.

Quel che sappiamo è che l’azienda ha annunciato che Copilot diventerà parte di Microsoft 365. Siete curiosi di saperne di più in merito a questo importante annuncio? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito all’annuncio fatto dall’azienda nelle scorse ore.

Microsoft annuncia novità importanti per Copilot

Le novità nel mondo tech non fanno altro che attirare l’attenzione di tutti. In particolar modo quando le azienda annunciano cambiamenti che riguardano anche l’intelligenza artificiale. Non a caso, sappiamo bene che Copilot è uno strumento che racchiude una serie di funzionalità AI del tutto importanti per gli utenti.

Entrando a far parte di Microsoft 365, di conseguenza, l’utente non avrà più la possibilità di decidere di installare o non installare Copilot. Tutto ciò rappresenta senza alcun dubbio un vantaggio per gli utenti dato che le funzionalità dell’intelligenza artificiale sono facilmente accessibili in ogni istante. Come accennato in apertura, Copilot non fa altro che unire le funzionalità AI sviluppate dal colosso in Windows.

Con la novità anticipata dall’azienda, dunque, diventerà parte integrante di quelle che sono le funzionalità core di quello che è il pacchetto. Con l’annuncio rilasciato dall’azienda viene reso noto che il rilascio delle cosiddette feature dovrebbe iniziare nel corso dell’autunno del 2025. Nonostante non sia stato reso noto quanto tempo sarà necessario per completare la distribuzione, sappiamo che a essere interessati saranno sia le nuove installazioni che quelle precedenti. Giunti a questo punto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito e attendere che l’azienda vada a migliorare l’attuale servizio già offerto con Copilot.