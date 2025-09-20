Realme 15 Lite 5G: svelate in anticipo le specifiche tecniche

Dopo il debutto estivo di Realme 15 e del Pro e del più economico 15T, l’azienda si prepara a completare la gamma con un altro arrivo. Stiamo parlando del nuovo Realme 15 Lite 5G. Secondo un leak affidabile firmato dal noto leaker Sudhanshu Ambhore, il dispositivo sarà l’opzione più accessibile della serie. Ma offrirà comunque specifiche molto interessanti. Soprattutto in rapporto al prezzo.

Fotocamere, resistenza e software: con 15 Lite 5G Realme punta su qualità e affidabilità

Lo smartphone dovrebbe presentarsi con un display OLED da 6,67 pollici. Una risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120Hz. La luminosità massima raggiungerà i 2.000 nit. Un valore quindi raro per questa fascia di prezzo. Il lettore di impronte sarà integrato nello schermo. Sotto il cofano troveremo il processore Dimensity 7300 Energy di MediaTek. Accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di memoria interna UFS 3.1. L’autonomia sarà garantita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 80W. Una caratteristica ancora non comune nei dispositivi entry-level.

Il comparto fotografico dovrebbe includere una fotocamera principale da 50 MP Sony LYT-600 con OIS. Poi un sensore mono da 2 MP e un terzo sensore dedicato al rilevamento del flicker. La fotocamera anteriore sarà da 16 MP, inserita in un foro centrale. Il dispositivo sarà anche resistente grazie alla certificazione IP65 contro acqua e polvere. Inoltre offrirà altoparlanti stereo per un’esperienza audio più completa.

Il sistema operativo previsto è Android 15. Con anche l’interfaccia Realme UI 6.0. In termini di dimensioni, lo smartphone dovrebbe misurare 161,7 x 74,7 x 7,6 mm. E pesare 185 grammi. Due le configurazioni attese. Una da 8/128 GB a circa 202 euro. E una da 8/256 GB a 225 euro. Le colorazioni previste sono Satin Green, Glitter Gold ed Electric Purple. Anche se la data ufficiale di lancio non è ancora stata comunicata, l’annuncio potrebbe arrivare presto. Considerando la frequenza con cui Realme aggiorna la sua offerta.