Jaguar Land Rover sotto assedio: attacco hacker blocca fabbriche nel mondo

Un’interruzione lunga settimane. Jaguar Land Rover ha comunicato di aver esteso la sospensione delle catene di montaggio fino al 24 settembre. Un annuncio che ha gettato ulteriore incertezza su migliaia di lavoratori, fornitori e partner. L’azienda ha spiegato che le indagini proseguono e che il ritorno alle attività richiederà una ripresa graduale. Cosa significa, concretamente, fermare ogni linea produttiva? Le fabbriche di tutto il mondo hanno interrotto l’assemblaggio dei modelli più richiesti, lasciando i piazzali vuoti e i clienti in attesa. La data del 24 settembre è stata dunque indicata come possibile ripartenza, ma il condizionale, il forse, pesa come un macigno. L’ombra dell’attacco informatico intanto continua a oscurare ogni certezza.

Hacker all’attacco e auto “fantasma”

Dietro al colpo c’è Scattered Lapsus$ Hunters. Il gruppo ha rivendicato l’attacco alla Jaguar, parlando di una falla importante ancora non risanata. Le conseguenze si sono rivelate ovviamente devastanti, non solo server bloccati e sistemi in tilt, ma anche migliaia di veicoli scomparsi dai radar. Secondo fonti vicine al settore, sarebbero circa 40.000 auto Jaguar Land Rover costruite prima del cyber attacco a risultare “sparite”, non rubate fisicamente, ma invisibili ai database compromessi. Dove sono finite? Quali mercati dovevano raggiungere? Una situazione surreale che mette in luce quanto la dipendenza dai sistemi digitali a volte possa trasformarsi in un incubo.

Costi salati per Jaguar Land Rover e fornitori in affanno

Il prezzo di questo blocco è altissimo. Gli analisti stimano 5 milioni di sterline al giorno di perdite. Una cifra impressionante, destinata a crescere finché le fabbriche resteranno ferme. Ogni ora di inattività pesa come un macigno sul bilancio. Non solo la casa automobilistica soffre, anche i fornitori, legati a doppio filo alla produzione, vivono giorni di angoscia. Alcune aziende rischiano di crollare sotto il peso dei mancati ordini. Dal Regno Unito giungono segnali di un possibile intervento pubblico per attenuare le conseguenze. Ma sarà sufficiente a salvare un indotto così vasto? Il silenzio che circonda le catene ferme è denso di preoccupazione. Jaguar Land Rover affronta una crisi che non si limita a un semplice stop industriale. Si tratta di un colpo che ha incrinato la fiducia, congelato consegne e messo in discussione la solidità di un colosso globale.