AMD e la sfida del gaming a 1000 FPS

Con hardware ottimizzato, AMD dimostra che raggiungere 1000 FPS è possibile, almeno nei titoli eSport più leggeri

scritto da Ilenia Violante
AMD

Durante l’IFA 2025 di Berlino si è parlato di un traguardo che sembra fantascienza, il gaming a 1000 FPS. A parlarne è stata AMD, partner della cinese AntGamer, pronta a lanciare un monitor capace di una frequenza di aggiornamento a 1000Hz. Ma la domanda che molti si pongono è sapere quali giochi possono davvero arrivare a simili prestazioni e con quali configurazioni.

Secondo quanto dichiarato da AMD, non si tratta di sogni irrealizzabili. Con i nuovi processori Ryzen 9000X3D, incluso il più economico 9800X3D, e impostazioni grafiche ottimizzate, il target è raggiungibile. Naturalmente non parliamo di titoli complessi come Cyberpunk 2077 o Borderlands 4, dove mantenere 60FPS stabili è già una sfida. A beneficiarne saranno invece i giochi competitivi più popolari, come Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends, Naraka: Bladepoint e PUBG.

AMD punta sugli eSport con configurazioni ottimizzate

Per ottenere questi risultati, AMD chiarisce che non serve necessariamente una scheda grafica estrema come la futura GeForce RTX 5090. In contesti specifici e a risoluzione Full HD 1080p, anche una RTX 5080 può bastare. Persino la Radeon RX 9070 XT, attuale midrange di AMD, riesce a toccare i 1000 FPS in alcuni dei sei titoli menzionati. Un dato che mette in risalto l’efficienza dei processori e l’ottimizzazione delle impostazioni, più che la pura potenza della GPU.

I test sono stati eseguiti su Windows 11 24H2, con alcune funzioni disattivate per massimizzare le prestazioni, tra cui VBS (Virtualization-Based Security) e AMD SAM (Smart Access Memory). La memoria utilizzata era DDR5 a 6000 MT/s, con latenza CL30, quindi non un componente fuori portata per i giocatori appassionati.

AMD intende quindi dichiarare che con i giusti compromessi e l’hardware adeguato, i 1000 FPS non sono più un miraggio. Resta però da capire quanto un refresh a 1000Hz sia davvero percepibile dall’occhio umano, considerando che già oltre i 240Hz molti non notano differenze evidenti. Più che un salto per i giocatori comuni, potrebbe trattarsi di una mossa strategica per il settore eSport, dove ogni millisecondo conta.

