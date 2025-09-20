OpenAI annuncia GPT-5-Codex: il nuovo alleato per il coding agentico

OpenAI ChatGPT-5 Codex

OpenAI ha presentato ufficialmente GPT-5-Codex, una versione del modello GPT-5 ottimizzata per le attività di coding agentico all’interno di Codex e ambienti simili. Non si tratta quindi di un modello generico, ma di un vero e proprio assistente di programmazione, capace di lavorare come un partner autonomo e specializzato.

Un modello addestrato per il lavoro degli sviluppatori

La differenza principale con GPT-5 è chiara: GPT-5-Codex è stato addestrato per creare progetti da zero, aggiungere funzionalità a quelli esistenti, fare debugging e revisionare interi database di codice. Riesce a individuare difetti, analizzare dipendenze e perfino eseguire test per verificare la correttezza del risultato. Un aspetto interessante è la sua capacità di adattare lo sforzo cognitivo: può rispondere rapidamente a richieste semplici oppure lavorare in autonomia per ore su compiti complessi. OpenAI cita l’esempio di un’attività portata avanti dal modello per oltre 7 ore consecutive, senza intervento umano.

Codex CLI e Codex IDE, strumenti ripensati

L’arrivo di GPT-5-Codex porta anche a una revisione degli strumenti disponibili per gli sviluppatori. Codex CLI è stata ricostruita intorno ai flussi di lavoro agentici: ora consente di condividere screenshot direttamente dal terminale e tiene traccia dei progressi nei progetti complessi. Codex IDE permette di scrivere prompt più brevi e ottenere risposte più rapide, grazie alla capacità del modello di analizzare file aperti e codice selezionato. Inoltre, offre la possibilità di spostare il lavoro dal cloud al locale, dando agli sviluppatori più flessibilità.

Sicurezza e affidabilità al centro

OpenAI ha introdotto miglioramenti infrastrutturali e nuove misure di sicurezza:

revisione del codice mirata a rilevare difetti critici;

esecuzione in sandbox senza accesso alla rete, sia in locale che nel cloud;

opzioni di personalizzazione delle impostazioni di sicurezza, pensate per team con esigenze diverse.

Questi accorgimenti rendono GPT-5-Codex non solo più potente, ma anche più sicuro per l’uso in ambienti professionali.

Disponibilità e piani di abbonamento

GPT-5-Codex è già incluso nei piani ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu ed Enterprise. Per chi utilizza la versione Business, è possibile acquistare crediti extra in caso di superamento dei limiti, mentre nella formula Enterprise si paga solo ciò che viene effettivamente usato.

Con GPT-5-Codex, OpenAI punta a trasformare il rapporto tra sviluppatori e AI: da semplice supporto a partner operativo capace di prendere iniziative. Questo non significa sostituire il programmatore, ma permettergli di delegare le parti più ripetitive e laboriose del lavoro, concentrandosi invece sulle scelte progettuali e creative.