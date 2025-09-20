Amazon FOLLIA PURA: lo sconto sull’Apple iPhone 16 è PAZZESCO

Amazon fa sognare tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone con la promozione applicata direttamente su Apple iPhone 16, difatti in questi giorni è stato attivato uno sconto decisamente interessante sull’acquisto con una riduzione effettiva di circa 200 euro per tutti i consumatori.
L’ex-top di gamma (data la recentissima presentazione dei nuovi modelli) integra un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con densità di 460 ppi e risoluzione di 1179 x 2556 pixel, raggiungendo un refresh rate a 60Hz, con alle spalle anche protezione Ceramic Shield. Qualitativamente davvero interessante, risulta essere uno dei migliori display in circolazione, come anche il processore Apple A18, esa-core con la sua frequenza di clock di 3,46GHz, un quantitativo più che sufficiente per riuscire comunque a godere di una buona serie di prestazioni, accoppiate con GPU Apple e 8GB di RAM.
Al solito, nel momento in cui decidete di acquistare uno smartphone Apple, dovete ricordare che la memoria interna non è espandibile con l’ausilio di una microSD, resterà la stessa per tutta la durata della vita del dispositivo in questione.
Amazon, una promozione folle su Apple iPhone 16
Un prezzo assolutamente più unico che raro vi attende sull’acquisto di Apple iPhone 16, lo smartphone può oggi essere vostro con circa 220 euro di riduzione effettiva rispetto al listino iniziale di 989 euro, ciò si tramuta in un prezzo finale di vendita pari a 779 euro. Ordinatelo subito al seguente link.
L’unico aspetto da tenere assolutamente a mente riguarda la presenza di una batteria non particolarmente capiente, che corrisponde a circa 4000mAh, quantitativo che a prima vista appare essere più che bilanciato e in linea con le aspettative, anche se alla lunga potrebbe fare la differenza.