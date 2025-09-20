Euronics: sconti pazzeschi su elettrodomestici e tecnologia solo ORA

C’è chi inizia la giornata con una brioche al bar e chi invece preferisce aprire il sito di Euronics. La seconda opzione, in questi giorni, potrebbe essere la più soddisfacente. Le nuove promozioni sono arrivate e non si tratta di piccoli ritocchi, ma di tagli di prezzo capaci di accendere la curiosità di chiunque. Le offerte da Euronics sono pensate per chi ama la tecnologia e per chi ha semplicemente bisogno di rendere la casa più funzionale senza spendere troppo. Il bello è che non si parla di prodotti minori o di seconda scelta, ma di veri e propri protagonisti del settore. Che tu stia cercando un dispositivo per lavorare meglio, un supporto per rilassarti con film e serie, o un aiuto in cucina e nelle faccende, da Euronics c’è una soluzione pronta a trasformarsi in acquisto. E i prezzi? Rendono la decisione molto più semplice.

Le migliori offerte Euronics da cogliere subito

Tra le proposte di Euronics spicca il MacBook Air 13’’ M4 mezzanotte con 16GB di RAM e 256GB di SSD a 899 euro, perfetto per chi desidera potenza e design. Non manca la lavatrice Candy CSO 496TWM6/1-S 9Kg, che scende a 299 euro. Le promozioni continuano con la Dyson V15 Detect Absolute, disponibile da Euronics a 549 euro, e la Smart TV Hisense Q-LED UHD 4K da 55”, che costa 349 euro.

Per il divertimento, la Nintendo Switch OLED bianca è in offerta a 299 euro, mentre l’aspirapolvere robot Ezviz RS2 è acquistabile a 449 euro. Gli smartphone in promozione non mancano: da Euronics si trova il Samsung Galaxy A26 5G da 128GB a 199 euro e il Motorola Moto G35 5G a soli 119 euro. Chi desidera un tablet può puntare sulla Lenovo Tab M11 TB330FU, disponibile a 159 euro e chi preferisce pensare al fresco ha a disposizione il frigorifero Candy CDG1S514ES da 211 litri a 219 euro. Approfitta del sottocosto Euronics!