YouTube: in arrivo nuovi tool AI per i creator

Sono in arrivo interessanti novità per YouTube. A tal proposito, l’azienda, in occasione del “Made On” ha annunciato una serie di cambiamenti utili riguardo l’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è alleggerire il carico operativo dei creator, che sempre più spesso si trovano a vestire molteplici ruoli. Dal regista al copywriter, dal montatore al social media manager, fino alla gestione dei rapporti con i brand. Per i canali emergenti o quelli a gestione individuale, tali responsabilità possono diventare schiaccianti, e il budget limitato rende quasi impossibile l’assunzione di un team completo. Per sostenere gli utenti in tale scenario, arriva Ask Studio. Si tratta di un assistente virtuale concepito per fornire analisi approfondite in tempo reale.

Innovazioni AI in arrivo su YouTube: ecco i dettagli

Il tool permette di comprendere meglio il comportamento degli spettatori, evidenziando i momenti dei video attirano maggiormente l’attenzione e quali reazioni emergono nei commenti. Anche gli Shorts sono analizzati, e il sistema è in grado di suggerire strategie per migliorare l’engagement complessivo. In sostanza, Ask Studio offre una bussola analitica che può orientare le scelte dei creator, riducendo ore di lavoro a poche domande e risposte immediate.

Non meno interessante è l’espansione del doppiaggio automatico, che traduce i dialoghi dei video nella lingua dell’utente aggiungendo la sincronizzazione labiale. La funzione è interamente gestita dall’AI, senza possibilità di intervento da parte dei creator.

YouTube introduce, inoltre, la possibilità di sperimentare titoli e miniature attraverso test A/B più ampi e accessibili. La dinamica è semplice: due versioni di titolo o immagine vengono mostrate a segmenti casuali di utenti. Quella che ottiene il miglior risultato in termini di tempo di visualizzazione viene selezionata in automatico. Tale approccio, già disponibile per un numero limitato di canali, diventa ora uno strumento alla portata di una platea più vasta. Si tratta di innovazioni utili che promettono di migliorare l’esperienza di chi sceglie YouTube per pubblicare i propri contenuti.