WhatsApp per iOS introduce i promemoria: organizzazione direttamente nei messaggi

Con l’aggiornamento alla versione 25.25.74, WhatsApp per iOS aggiunge una funzione attesa da molti utenti. Da oggi è possibile creare promemoria collegati a singoli messaggi, sia nelle chat private sia nei gruppi. La novità era già stata testata nella beta di Android ed è ora in fase di distribuzione anche sugli iPhone, con l’obiettivo di uniformare l’esperienza tra i due sistemi operativi.

Il funzionamento è semplice. Dal menù delle azioni di un messaggio si può scegliere di attivare un promemoria. Le opzioni predefinite permettono di impostare avvisi a due ore, otto ore o un giorno di distanza. È comunque possibile selezionare manualmente una data e un orario personalizzati. Allo scadere del tempo scelto, l’app invia una notifica contenente il testo del messaggio, eventuali contenuti multimediali e il riferimento alla chat di provenienza.

Promemoria integrati e sicurezza dei dati: un passo avanti per WhatsApp

Ogni messaggio con promemoria mostra un’icona a forma di campanella, un segnale visivo utile per non perdere informazioni importanti. La funzione è pensata per aiutare chi partecipa a conversazioni molto attive, dove è facile dimenticare dettagli o attività da svolgere. In questo modo, l’organizzazione resta all’interno dell’app, senza la necessità di affidarsi a strumenti esterni che interrompono il flusso della comunicazione.

La gestione dei dati avviene interamente sul dispositivo. I promemoria non sono accessibili né ad altri partecipanti alla conversazione né alla stessa WhatsApp. Ciò garantisce un livello di riservatezza in linea con l’attenzione alla privacy degli utenti. Tale scelta sottolinea anche la volontà della piattaforma di integrare strumenti utili senza compromettere la sicurezza.

La distribuzione è già in corso per una parte degli utenti iOS e proseguirà pian piano nelle prossime settimane. Si tratta di un passo che conferma come WhatsApp stia lavorando per offrire un’esperienza d’uso sempre più completa, con funzioni dedicate sia all’uso personale sia a quello professionale. Insomma, dopo i thread nelle chat di gruppo e il nuovo menù per le chiamate collettive, i promemoria sono un altro elemento importante per la trasformazione dell’app.