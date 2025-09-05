YouTube Music rinnova l’interfaccia su Android

YouTube Music ha iniziato a distribuire un importante aggiornamento dell’interfaccia per dispositivi Android. La novità principale riguarda il pulsante di ricerca. Quest’ultimo non si trova più nella parte superiore dello schermo, ma viene collocato direttamente nella barra di navigazione inferiore. Una scelta che, secondo Google, migliora l’usabilità con una sola mano, soprattutto su smartphone di grandi dimensioni.

YouTube Music unisce ricerca ed esplora in un’unica scheda

Con questo cambiamento, l’icona della lente d’ingrandimento scompare dalla zona in alto a destra. Il nuovo pulsante “Ricerca” sostituisce il simbolo della bussola che rappresentava la scheda “Esplora”. In questo modo, l’operazione per avviare una ricerca diventa un processo in due passaggi. Basta toccare l’icona in basso per aprire la scheda e successivamente selezionare la barra di testo per far comparire la tastiera. Da un lato, quindi, la procedura appare leggermente meno immediata; dall’altro, il nuovo posizionamento rende l’azione più accessibile e comoda, soprattutto per chi è abituato ad utilizzare lo smartphone con una sola mano.

Il restyling però non riguarda solo il posizionamento dei pulsanti, ma introduce anche una riorganizzazione dei contenuti. La nuova scheda “Ricerca” rappresenta infatti una fusione tra la precedente sezione dedicata alle query e quella “Esplora”. Nella parte superiore resta la barra per digitare, mentre nella sezione inferiore trovano posto i contenuti tipici di “Esplora”, dalle nuove uscite alle classifiche, dagli stati d’animo e generi fino ai podcast. L’utente ha così a disposizione, in un’unica schermata, strumenti diversi per scoprire musica e organizzare i propri ascolti.

Google ha scelto di distribuire questa modifica in modo graduale, inizialmente solo a un numero ristretto di account. Si tratta di un approccio già visto in passato, che permette di raccogliere feedback e valutare eventuali correzioni prima di un lancio su larga scala. Coloro che hanno già ricevuto l’aggiornamento hanno espresso però opinioni contrastanti. C’è chi apprezza la maggiore comodità del nuovo pulsante in basso, ma anche chi ritiene macchinoso dover compiere due tocchi per avviare la digitazione. Sarà quindi il tempo a stabilire se questa riorganizzazione sarà accolta come un passo avanti o come un dettaglio poco funzionale o fastidioso.