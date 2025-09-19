Xiaomi Pad Mini: ecco i dettagli sul nuovo tablet

Xiaomi si sta preparando a presentare la sua innovazione per il mercato tablet. A tal proposito, infatti, l’azienda sta per lanciare il nuovo Pad Mini. La cui presentazione è attesa per il 24 settembre 2025. Tale dispositivo rappresenta una versione rivisitata del Redmi K Pad, già disponibile in Cina. Il design del nuovo Xiaomi Pad Mini si distingue per la scocca in metallo, linee eleganti e cornici sottili. Il display LCD da 8,8 pollici offre una risoluzione 2,5K. Con una frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz. A tal proposito, la scelta di un pannello LCD permette di mantenere un buon rapporto qualità-prezzo. Ciò è possibile evitando l’uso di un display OLED, ma offrendo prestazioni elevate.

Xiaomi Pad Mini: scopriamo le caratteristiche rilasciate

All’interno, il tablet presenta il potente processore MediaTek Dimensity 9400+, supportato da 8 GB di RAM. La batteria da 7.500 mAh offre un’autonomia notevole. Mentre la ricarica rapida a 67 W rappresenta un punto di forza importante. Sul fronte fotografico, il tablet dispone di una fotocamera principale da 13 MP. Mentre quella frontale è da 8 MP. Il sistema operativo HyperOS 2 si basa su Android 15.

In termini di concorrenza, il Pad Mini si posiziona come un’alternativa valida all’iPad Mini. Ciò offrendo specifiche tecniche competitive a un prezzo più contenuto. Altri concorrenti nel segmento dei tablet compatti includono il RedMagic Astra Tablet, orientato al gaming, ma ancora poco diffuso nei mercati occidentali. La reputazione consolidata di Xiaomi in Europa, invece, rappresenta un ulteriore vantaggio per il Pad Mini.

Il prezzo stimato è tra i 299 e i 399 euro, a seconda delle configurazioni di memoria e connettività. Con tali caratteristiche il nuovo tablet si propone come una scelta particolarmente interessante. Ciò soprattutto per chi cerca un dispositivo compatto, potente e dal buon rapporto qualità-prezzo. Il lancio globale è previsto per il 24 settembre 2025, come anticipato, in concomitanza con la presentazione della serie Xiaomi 15T. Si tratta di un passo importante per l’espansione dell’azienda nel mercato dei tablet compatti.