Xiaomi Redmi 15C 5G è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Xiaomi ha da poco presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone a marchio Redmi. Si tratta del nuovo Xiaomi Redmi 15C 5G. Si tratta dunque di una nuova variante del modello che è stato presentato poche settimane fa dall’azienda. Cambia in primis il processore, dato che qui è presente il supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

Xiaomi Redmi 15C 5G è ufficiale, ecco le caratteristiche principali

Xiaomi Redmi 15C 5G è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech. Come già detto, si tratta di una nuova variante, dato che questa versione è dotata del supporto alla navigazione con connettività 5G. Tempo fa, invece, l’azienda aveva presentato ufficialmente la versione con solo supporto alla navigazione in 4G. Vi riassumiamo qui di seguito le caratteristiche tecniche.

Xiaomi Redmi 15C 5G – specifiche tecniche

Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.9 pollici con risoluzione pari ad HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

Processore MediaTek Dimensity 6300

GPU Mali-G57 MC2

Tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno con possibilità di espandere la memoria tramite scheda microSD

Sensore fotografico principale da 50 MP con apertura focale pari a f/1.8

Fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP

Dimensioni pari a 173.2 x 81.0 x 8.2 mm

Connettività: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Bluetooth 5.4, chip NFC per i pagamenti contacless

Batteria con una capienza pari a 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W

Altro: jack audio da 3.5 mm per le cuffie, radio FM

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone entry-level di Xiaomi, il nuovo Redmi 15C 5G, è già disponibile presso alcuni mercati in Europa, fra cui la Francia e la Spagna. Il suo prezzo parta da circa 180 euro, per il taglio di memoria con 4/128 GB.