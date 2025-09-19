WhatsApp introduce i thread nelle chat di gruppo per conversazioni più ordinate

Le chat di gruppo su WhatsApp stanno per diventare molto più organizzate. Nella beta 2.25.25.7 per Android, l’app di messaggistica ha iniziato a testare i thread, una funzione che permette di creare vere e proprie “sottoconversazioni” partendo da un singolo messaggio. Un’idea che ricorda quanto già visto da tempo su Apple Messaggi e che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono gestite le discussioni di gruppo.

Quante volte un messaggio, un vocale o un’immagine hanno scatenato decine di risposte che si intrecciano con altri argomenti, rendendo difficile seguire il filo logico? Con i thread, la risposta a un messaggio viene raggruppata in una sezione dedicata: nella “bolla” del messaggio originale appare un contatore che mostra quante risposte sono state inviate. Toccare quel numero apre una finestra separata in cui le repliche sono elencate in ordine cronologico, facilitando la lettura anche a chi si collega in un secondo momento.

Più controllo nelle discussioni di gruppo

Un aspetto interessante è che i thread possono evolversi: si può rispondere non solo al messaggio iniziale, ma anche a una singola risposta, creando così un sotto-thread. Questo sistema permette di segmentare le conversazioni, riducendo la confusione tipica dei gruppi molto numerosi, dove i messaggi scorrono rapidamente e il rischio di perdere qualcosa è alto.

Per ora la funzione è in fase di test e disponibile solo a un numero limitato di utenti. Se il periodo di prova darà esito positivo, il rilascio globale potrebbe avvenire nelle prossime settimane, portando a tutti un’esperienza di chat più ordinata e semplice da seguire.

Questa novità potrebbe cambiare profondamente il modo in cui vengono vissuti i gruppi, rendendo più chiaro il contesto delle risposte e favorendo interazioni più lineari, senza frammentare le discussioni. Tutto sta per diventare quindi sempre più interessante su WhatsApp che si dimostra la solita applicazione che non vuole mai smettere di migliorarsi.