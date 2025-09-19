Google Pixel 10, problemi con Android Auto: arriva il fix ma restano i dubbi

Il debutto della serie Pixel 10 non è stato privo di problemi. Tanti intenti infatti hanno segnalato prontamente alcune problematiche di connessione con il software Android Auto. Da qui sono partite quindi una serie di indagini che poi hanno fatto emergere il problema su larga scala.

Il comportamento era sempre lo stesso: il telefono veniva riconosciuto dall’auto, ma lo schermo restava bloccato su una schermata nera con il logo di Android Auto. Gli utenti hanno provato le soluzioni più comuni, dal ripristino dell’app alla cancellazione della cache, fino al reset di fabbrica, senza ottenere alcun risultato.

L’intervento di Google e la versione aggiornata

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale: un membro del team Android Auto ha riconosciuto il problema e spiegato che l’aggiornamento alla versione 15.0 o superiore dell’app dovrebbe risolvere la situazione. Nella comunicazione, tuttavia, Google ha utilizzato il condizionale, segno che la diffusione del fix potrebbe non essere ancora completa su tutti i dispositivi.

Le reazioni della community non si sono fatte attendere. Alcuni utenti hanno dichiarato di avere già la versione 15.0.653274 installata dal giorno del lancio e di riscontrare comunque lo stesso bug. Altri hanno chiesto di conoscere il numero esatto della release contenente la correzione, visto che non risultano ulteriori aggiornamenti disponibili.

Attesa per la distribuzione globale del fix

La situazione sembra quindi dipendere dalla disponibilità effettiva dell’update correttivo sui server di Google. È possibile che la distribuzione avvenga in modo graduale, e che non tutti abbiano ancora ricevuto la build con il fix integrato. Fino a quando la versione corretta non sarà diffusa a livello globale, il problema potrebbe continuare a interessare parte degli utenti Pixel 10.

Chi ha già aggiornato e riscontra ancora difficoltà dovrà probabilmente attendere qualche giorno, sperando che il team di Android Auto rilasci una comunicazione più precisa sui tempi di rollout.