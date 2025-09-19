UGREEN: arriva un nuovo tracker ultra-sottile

Il mercato dei dispositivi di localizzazione continua a crescere. Ciò spinto dal bisogno sempre più diffuso di avere sotto controllo oggetti di uso quotidiano. Portafogli, chiavi, zaini o documenti di viaggio rappresentano spesso la fonte di ansia più comune quando si parla di smarrimenti. A colmare tale esigenza si è affermata la tecnologia Find Hub, che negli ultimi anni ha trovato largo spazio grazie a prodotti compatibili con le principali piattaforme. Eppure, molte soluzioni pensate per il portafoglio hanno sempre avuto un limite evidente: lo spessore troppo pronunciato. Proprio per superare tale ostacolo UGREEN ha scelto di proporre un accessorio differente. Si chiama FineTrack Slim G Smart Finder ed è progettato per avere esattamente le dimensioni di una carta di credito. Con uno spessore di appena 1,7 millimetri. La robustezza è un altro punto a favore. La certificazione IP68 garantisce protezione sia contro la polvere che contro l’acqua.

UGREEN: ecco i dettagli del nuovo tracker

Secondo quanto emerso, il FineTrack Slim G Smart Finder sarà presto disponibile su Amazon, dove la pagina dedicata è già stata caricata. Dopo un debutto iniziale dedicato all’ecosistema Apple, la novità è l’arrivo della versione compatibile con Android. Gli utenti possono così sfruttare l’app Find Hub per localizzare con facilità qualsiasi oggetto a cui il tracker sia abbinato. Il sistema non si limita a fornire una posizione sulla mappa. Grazie all’altoparlante integrato, che raggiunge un volume massimo di 80 decibel, è possibile far emettere al dispositivo un segnale acustico utile per ritrovare rapidamente ciò che si sta cercando.

Un compromesso rimane, e riguarda la batteria. UGREEN ha scelto di puntare su un’unità sigillata con autonomia stimata fino a cinque anni. La longevità è notevole se si considera l’uso previsto. Ma non essendo ricaricabile né sostituibile, una volta esaurita l’energia il tracker diventa inutilizzabile. È un limite che potrebbe far storcere il naso a chi predilige soluzioni riutilizzabili.