Apple iPhone 16e: SCONTO PAZZESCO oggi su Amazon, offerta da 230 euro

Apple iPhone 16e è disponibile su Amazon con uno sconto decisamente importante e interessante rispetto al listino iniziale, in questo modo il consumatore può davvero pensare di spendere meno del solito, e arrivare a toccare con mano l’intero ecosistema dell’azienda di Cupertino.

Uno degli aspetti più importanti di questo smartphone riguarda sicuramente la presenza di dimensioni e peso inferiori alla media, parliamo a tutti gli effetti di soli 167 grammi con 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, che facilitano e semplificano senza dubbio la portabilità, rendendola alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale. Il display è difatti da 6,1 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione di 1170 x 2532 pixel, integrando a sua volta Super Retina XDR OLED (come tecnologia), un refresh rate che si ferma a 60Hz (come il fratello iPhone 16), oltre a protezione Ceramic Shield e una densità di circa 460 ppi.

Sotto il cofano trova posto un processore Apple A18 che promette ottime prestazioni generali, se considerate che a tutti gli effetti il consumatore può godere di un processore esa-core con frequenza di clock che raggiunge i 4,04GHz, accoppiato con GPU Apple (4-core) ed anche 8GB di RAM con una memoria interna che non può essere in nessun modo incrementata.

Apple iPhone 16e: occhio allo sconto Amazon di oggi

Nuova opportunità di acquisto per Apple iPhone 16e, proprio perché oggi il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 599 euro per l’ordine, a dispetto del valore di listino di 729 euro (circa il 18% in meno, corrispondente a uno sconto di 130 euro). Effettuate subito l’ordine a questo link.

