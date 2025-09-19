Ad
venerdì, Settembre 19, 2025
venerdì, Settembre 19, 2025
AmazonNewsOfferte

Apple iPhone 16e: SCONTO PAZZESCO oggi su Amazon, offerta da 230 euro

Offerta da non perdere su Amazon per gli utenti che vogliono acquistare oggi Apple iPhone 16e.

scritto da Denis Dosi
Apple iPhone 16e: SCONTO PAZZESCO oggi su Amazon, offerta da 230 euro

Apple iPhone 16e è disponibile su Amazon con uno sconto decisamente importante e interessante rispetto al listino iniziale, in questo modo il consumatore può davvero pensare di spendere meno del solito, e arrivare a toccare con mano l’intero ecosistema dell’azienda di Cupertino.

Uno degli aspetti più importanti di questo smartphone riguarda sicuramente la presenza di dimensioni e peso inferiori alla media, parliamo a tutti gli effetti di soli 167 grammi con 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, che facilitano e semplificano senza dubbio la portabilità, rendendola alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale. Il display è difatti da 6,1 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione di 1170 x 2532 pixel, integrando a sua volta Super Retina XDR OLED (come tecnologia), un refresh rate che si ferma a 60Hz (come il fratello iPhone 16), oltre a protezione Ceramic Shield e una densità di circa 460 ppi.

Sotto il cofano trova posto un processore Apple A18 che promette ottime prestazioni generali, se considerate che a tutti gli effetti il consumatore può godere di un processore esa-core con frequenza di clock che raggiunge i 4,04GHz, accoppiato con GPU Apple (4-core) ed anche 8GB di RAM con una memoria interna che non può essere in nessun modo incrementata.

Non dimenticatevi del canale Telegram @codiciscontotech, potete trovare ogni giorno le offerte Amazon con i codici sconto gratis e tutti i prezzi più bassi del momento.

Apple iPhone 16e: occhio allo sconto Amazon di oggi

Nuova opportunità di acquisto per Apple iPhone 16e, proprio perché oggi il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 599 euro per l’ordine, a dispetto del valore di listino di 729 euro (circa il 18% in meno, corrispondente a uno sconto di 130 euro). Effettuate subito l’ordine a questo link.

Offerta
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero
    599,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    La spedizione al solito viene gestita da Amazon ed è prevista la consegna a domicilio entro pochissimi giorni, così da essere sicuri di poter utilizzare sin da subito il prodotto.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.