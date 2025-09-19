Pixel Launcher: widget Riepilogo più leggibile

Chi possiede uno smartphone Pixel sa bene che tra le funzioni distintive offerte da Google ce n’è una che accompagna l’utente sin dal primo avvio. Si tratta del widget Riepilogo. È un piccolo assistente che, con discrezione, concentra in un rettangolo compatto una serie di informazioni utili. Dai promemoria agli appuntamenti, passando per previsioni meteo o notifiche sul traffico. È un modo immediato per avere il necessario sempre in vista. Il tutto senza bisogno di aprire altre app. Eppure, nonostante l’intento pratico, il widget ha diviso la comunità. Molti apprezzano la sua capacità di offrire un accesso diretto a dati fondamentali. Allo stesso tempo, non manca chi preferirebbe eliminarlo per avere più libertà nella personalizzazione della schermata iniziale. A tal proposito, Google ha scelto un approccio prudente.

Pixel Launcher: ecco cosa cambia con il widget Riepilogo

Google non ha eliminato la funzione, neppure con l’arrivo di Android 16 QPR1 e dell’interfaccia Material 3 Expressive. L’azienda si è limitata a rimpicciolirla e a restituire parte dello spazio visivo al Pixel Launcher. E non è tutto. Ci sono utenti che hanno lamentato problemi alla leggibilità. Il Riepilogo non permette di impostare sfondi colorati o opachi. Qui resta trasparente, con testo bianco che rischia di perdersi del tutto quando l’utente sceglie uno sfondo chiaro o bianco.

Per anni tale limitazione è stata tollerata, ma ora sembra che l’azienda di Mountain View sia pronta a intervenire. Tracce nell’ultima versione di Android System Intelligence, l’app che gestisce le funzioni “intelligenti” del sistema, rivelano, infatti, lavori in corso. Quest’ultimi riguardano l’introduzione di uno sfondo dinamico ad alto contrasto. Ciò significherebbe che il widget sarà in grado di adattarsi allo sfondo impostato sul telefono, modificando non solo il riquadro che lo ospita ma anche il colore del testo. In modo da garantire sempre una buona visibilità. Al momento, non è chiaro quando tali modifiche saranno disponibili per tutti. Non resta che attendere l’arrivo di maggiori informazioni da parte di Google.