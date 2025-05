Red Hot Cyber Academy: corsi e percorsi formativi per la cybersecurity

Red Hot Cyber, consapevole che un percorso di apprendimento nelle nuove tecnologie al giorno d’oggi possa fare la differenza (oltre alla conferenza annuale di cui vi parliamo qui), ha deciso di lanciare la Red Hot Cyber Academy, all’interno della quale possiamo trovare percorsi formativi, con approfondimenti di qualità in lingua italiana, per permettere a aziende e professionisti di esplorare le tecnologie emergenti, spesso poco accessibili per l’utente stesso. Tutti i corsi di cui vi parleremo si concludono con un esame e la consegna della certificazione ufficiale, con possibilità di pubblicazione della stessa sul sito ufficiale, come riconoscimento del percorso formativo. I corsi sono disponibili sia in e-learning che in live-class, per una maggiore flessibilità di accesso per tutti.

Red Hot Cyber Academy: i corsi disponibili

Dark Web & Cyber Threat Intelligence (livello base) – disponibile solo in e-learning, della durata di 6 ore con docente Pietro Melillo , il corso è pensato per tutti gli utenti che si avvicinano alla Cyber Threat Intelligence, fornendo un approccio semplice e pratico che porta l’iscritto verso il mondo del dark web, spiegandone in modo dettagliato il funzionamento e le minacce che vi si annidano.

– disponibile solo in e-learning, della durata di con docente , il corso è pensato per tutti gli utenti che si alla Cyber Threat Intelligence, fornendo un approccio che porta l’iscritto verso il mondo del dark web, spiegandone in modo dettagliato il funzionamento e le minacce che vi si annidano. Dark Web & Cyber Threat Intelligence (livello intermedio) – disponibile in live-class , della durata di 15 ore con docente Pietro Melillo , è rivolto agli utenti che già possiedono una conoscenza di base e vogliono approfondire le competenze, scoprendo tecniche avanzate per navigare in modo sicuro nel dark web , analizzando le minacce sofisticate, anche con l’ausilio di esercitazioni pratiche .

– disponibile in , della durata di con docente , è rivolto agli utenti che una conoscenza di base e vogliono le competenze, scoprendo avanzate per navigare in modo sicuro nel , analizzando le minacce sofisticate, anche con l’ausilio di . Network and Information System – disponibile in e-learning della durata di 9 ore con docente Andrea Capelli, è un corso che offre una esplorazione approfondita delle aree di applicazione della normativa, focalizzando la propria attenzione sui temi relativi alla gestione del rischio e alla sicurezza informatica. Tanti aspetti verranno coinvolti nell’approfondimento, come la protezione delle Supply Chain, le sanzioni, l’organizzazione istituzionale e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni in merito alla Red Hot Cyber Academy, consigliamo di collegarsi al sito ufficiale.