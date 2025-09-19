WhatsApp: la truffa organizzata colpisce anche in Italia

L’applicazione di messaggistica maggiormente presente sugli smartphone circolanti attualmente in tutto il mondo senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota applicazione vanta infatti un bacino di utenti davvero molto ampio con conquistato passo dopo passo nel corso degli anni grazie a funzionalità innovative e in grado di permettere agli utenti di godere di un’esperienza d’uso davvero impareggiabile.

WhatsApp effettivamente si trova installato praticamente in tutti gli smartphone ed è diventato ormai un pezzo fondamentale della vita digitale di ogni consumatore, tutti utilizzano un WhatsApp poiché tramite il noto social di messaggistica possono scambiare i messaggi anche importanti in tempo reale, un elemento diventato fondamentale nella routine digitale di ognuno di noi e del quale ormai non riusciamo più a fare a meno.

Questo contesto purtroppo, però fa gola anche ad alcuni elementi poco raccomandabili come i truffatori, per loro WhatsApp rappresenta un vero e proprio tiro al bersaglio dal momento che tramite la nota piattaforma di messaggistica possono entrare in contatto con davvero tantissime vittime potenziali, non a caso ormai da diversi anni le truffe su WhatsApp sono diventate una vera e propria realtà e colpiscono praticamente chiunque senza distinzioni, proprio per questo oggi vi portiamo il caso di una nuova truffa che sta martoriando l’Italia in modo da permettervi di difendervi senza problemi.

La nuova truffa del gruppo ingannevole

La truffa di cui parliamo oggi prende vita tramite un gruppo spacciato per un gruppo di lavoro YouTube all’interno del quale i truffatori spacciandosi per dei collaboratori ufficiali di YouTube vi propongono di svolgere alcuni compiti decisamente banali promettendovi dei pagamenti per farlo, la cosa sorprendente è che i pagamenti arrivano veramente alle vittime e vengono usati dei truffatori per conquistare la fiducia del malcapitato, una volta fatto non a caso i truffatori poi chiedono alla vittima di inviare un bonifico decisamente più sostanzioso promettendo poi di restituirglielo con gli interessi, in parole povere i truffatori promettono denaro gratis, non serve a un genio per capire che una volta inviati quei soldi sparirebbero in pochi secondi, di conseguenza non appena doveste accorgervi di essere finiti all’interno di un gruppo di questo genere uscite immediatamente e non seguite nessun tipo di istruzione.