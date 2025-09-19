Amazon, che REGALO: Motorola Edge 60 a prezzo da SALDO solo oggi

Amazon riserva una sorpresa molto speciale a tutti gli utenti, in questi giorni arriva la promozione sull’acquisto di Motorola Edge 60, uno smartphone che abbraccia la fascia media, integrando però al proprio interno prestazioni e specifiche di livello nettamente superiore alla media.

Lo smartphone è appena stato lanciato sul mercato, ma già lo possiamo trovare in promozione, i suoi punti di forza partono dall’essere estremamente sottile (soli 7,95 millimetri di spessore), con un peso di 179 grammi, passando poi per la possibilità di utilizzarlo senza problemi con la presenza di un display da 6,7 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, essendo comunque un P-OLED con densità di 446 pixel e refresh rate a 120Hz, ma anche con protezione Gorilla Glass 7i.

Il comparto fotografico, anch’esso di ottima qualità e di tutto rispetto, è caratterizzato dalla presenza nella parte posteriore di 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel e un effetto bokeh/profondità di 10 megapixel, per scatti comunque da 8165 x 6124 pixel con stabilizzazione ottica integrata e angolo di visuale di 122 gradi.

Amazon, la promozione è assurda con il Motorola Edge 60

Lo sconto che oggi potete cogliere subito al volo su Amazon parte da un listino di 379 euro, e scende di circa 130 euro (corrispondente al 37% di sconto effettivo), per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento di soli 237 euro. Premete questo link per l’acquisto.

La batteria da 5200mAh rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, proprio perché l’utente si ritrova a poter pensare di utilizzare lo smartphone senza problemi e allo stesso tempo essere sempre pronto a ricaricarlo anche rapidamente, senza interruzioni importanti da sottolineare. Al momento attuale è possibile scegliere tra due colori differenti.