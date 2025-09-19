AliExpress, sconti con i prezzi al 50%: la lista definitiva

Gli sconti disponibili su AliExpress sono sempre tra i migliori in circolazione, gli utenti si ritrovano periodicamente a poter le mettere le mani su prodotti di buona qualità generale, ricevendo in cambio una spesa tutt’altro che impossibile, anzi a tutti gli effetti decisamente ridotta rispetto al listino iniziale. La spedizione, al solito del resto, è garantita dall’interno dell’Unione Europea, con consegna in poco tempo a domicilio.
AliExpress, questi sconti sono da pazzi
- Fotocamera Gimbal DJI Osmo Pocket 3 1′′ CMOS originale nuovo di zecca in stock – PREZZO: 437 euro al posto di 1088 euro – LINK.
- Aspirapolvere per auto senza fili ABS Elettrodomestico Divano Ufficio Macchina per la pulizia domestica ad alta potenza Mini aspirapolvere per tappeti – PREZZO: 14 euro al posto di 51 euro – LINK.
- 50Bar Cordless ad alta pressione leva di lavaggio pistola ad acqua a spruzzo autolavaggio pressione lavatrice ad acqua per batteria Makita 24V – PREZZO: 21 euro al posto di 51 euro – LINK.
- XIAOMI NORMA MIJIA Irrigatore orale portatile F400,4 modalità, serbatoio dell’acqua da 200 ml, getto d’acqua 1700 volte/m, irrigatore retrattile Flosser Pick Jet – PREZZO: 51 euro al posto di 111 euro – LINK.
- 2in1 Wireless Carplay e Android Auto Box 2in1 Wired a Wireless Dongle Adattatore di connessione automatica Bluetooth Plug & Play Mini Box – PREZZO: 11 euro al posto di 31 euro – LINK.
- Nuovo XIAOMI Redmi Altoparlante per computer Quattro unità Stereo a due canali RGB Luce ambientale Bluetooth 5.0 Microfono incorporato Manopola di controllo – PREZZO: 39 euro al posto di 113 euro – LINK.
- JONR Robot Aspirapolvere P20 Pro Edizione internazionale Lavare Aspirazione Salviette per asciugare Pulizia automatica Raccolta polvere Drenaggio Acqua – PREZZO: 254 euro al posto di 584 euro – LINK.
- HUB USB 10 in 1 alimentato interfaccia USB 3.0 interruttore individuale RGB E-Marker dissipazione del calore Design adattatore di alimentazione DC 5V – PREZZO: 11 euro al posto di 44 euro – LINK.
- Lenovo 4K WiFi Telecamera di Sorveglianza 5G Wifi Esterna Doppia Lente PTZ Telecamere IP Auto Tracking Audio Video ONVIF Telecamera di Sicurezza CCTV – PREZZO: 21 euro al posto di 55 euro – LINK.
Codici sconto Aliexpress:
TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.