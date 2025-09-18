Xbox PC diventa il cuore del gaming su Windows: giochi da tutti gli store in un unico posto

L’app Xbox per PC sta per subire dei cambiamenti fondamentali che rivoluzioneranno in maniera significativa il mondo del gaming.

La Xbox per PC è un software sviluppato da Microsoft per gestire in maniera semplice Xbox su Windows.

Il software permette agli utenti di gestire i dispositivi come i controller e gli accessori. Non solo, perchè permette di partecipare alla community, potendo dunque chattare e condividere con altri utenti e in più, dà la possibilità di accedere a tutto il catalogo di Microsoft.

Si tratta insomma di uno strumento molto utile per tutti gli appassionati di gaming che vogliano sfruttare completamente il proprio PC per giocare.

Adesso Microsoft sta per effettuare dei cambiamenti che miglioreranno ancora l’utilizzo di questa applicazione.

Microsoft permetterà a Xbox per PC di diventare un launcher universale

Il cambiamento che Microsoft effettuerà per il software Xbox su PC sarà significativo e addirittura porterà a una rivoluzione per quanto riguarda il mondo del gaming su PC.

Lo scopo, come sempre, è quello di rendere la vita più semplice agli utenti e Microsoft intende raggiungerlo con una soluzione molto richiesta.

Con il nuovo aggiornamento, l’app Xbox per PC allarga le proprie vedute, perché diventerà un centro di controllo da cui l’utente potrà gestire e avviare qualsiasi gioco presente sul sistema.

Si tratta dunque di una specie di libreria che andrà a raccogliere e catalogare in un unico spazio tutti i giochi che saranno installati sul computer, senza tener conto della piattaforma da cui sono originati.

Questo aggiornamento renderà l’ecosistema più aperto e renderà il software un importante e indispensabile punto di riferimento per i giocatori.

Saranno presenti altre novità come My Apps, una nuova area per accedere rapidamente alle applicazioni direttamente da Xbox, e la possibilità di avere a disposizione lo storico delle partite.

Tutte queste novità insieme andranno ad arricchire notevolmente l’applicazione Xbox per PC.