ho.Mobile, disponibile per i clienti un’incredibile offerta per la casa

ho.Mobile non offre ai propri clienti solo promozioni telefoniche per la linea mobile, ma ha a disposizione anche un’incredibile offerta per la casa.

L’operatore telefonico virtuale è molto affidabile e viene scelto da molti utenti per la qualità dei suoi servizi e per i prezzi delle offerte accessibili a tutti.

I piani tariffari per la linea mobile sono davvero convenienti per i clienti, ma non bisogna in nessun modo sottovalutare l’offerta per la casa che presenta anche uno sconto esclusivo per alcuni clienti.

ho.Mobile, la tariffa per la casa accessibile a tutti

L’offerta per la casa messa a disposizione da ho.Mobile permette agli utenti di usufruire di 300 giga con rete 4G fino a 60 Mbps e un grosso sconto sull’acquisto di un router 4G. Lo sconto su uno dei router TP-Link disponibili si può ottenere tramite l’e-mail di conferma che presenterà i codici sconto dall’importo di 10 €, 15 € o 20 € per Amazon.

Grazie a questi codici sconto si potrà acquistare un router oppure un sistema mesh, molto utile per aumentare l’area di copertura della rete nella propria abitazione.

La tariffa in questione ha un costo mensile di 13,95 euro per tutti i clienti che abbiano già attivato una promozione della linea mobile dell’operatore.

Per i nuovi clienti, il costo è di 15,99 euro al mese.

Dunque, per chi abbia già attivato una tariffa della linea mobile di ho.Mobile e voglia anche attivare l’offerta per la casa, sarà omaggiato di uno sconto mensile di circa 2 euro.

Per quanto riguarda il costo dell’attivazione della tariffa è di 3,99 euro per tutti, mentre la Sim è del tutto gratuita.

La tariffa per la casa è attivabile soltanto online, e successivamente si riceverà per e-mail il codice sconto per Amazon.

ho.Mobile garantisce a tutti i propri clienti, sia della linea mobile che della linea fissa trasparenza e soprattutto nessun tipo di vincolo.