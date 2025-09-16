PC: il tasto Xbox ora gestisce anche le app installate

Come ben sapete a produrre Windows 11, ma allo stesso tempo Xbox è Microsoft, la nota società di conseguenza può gestire in modo completamente indipendente i due sistemi ma allo stesso tempo alla libertà di integrarli l’uno con l’altro, libertà che a quanto pare sta proprio pensando di sfruttare dal momento che ha intenzione di introdurre una nuova funzionalità che coinvolge i controller collegati ai sistemi Windows, nello specifico recentemente Microsoft ha deciso di introdurre la possibilità di utilizzare il tasto Xbox centrale presente all’interno del controller per poter aprire la funzione task view di Windows, terza funzionalità dunque inserita su questo tasto che attualmente è disponibile nei canali di sviluppo e di beta.

Migliore integrazione

La funzionalità in questione è disponibile per coloro che installano la versione di Windows 11 25H2 build 26220.6682 o la 24H2 build 26120.6682, su queste versioni, infatti, d’ora in avanti il controller avrà tre impostazioni disponibili, impostate in questa maniera: pressione breve per aprire la Game Bar, pressione prolungata per attivare la schermata Task View e pressione tenuta per lo spegnimento del gamepad.

Si tratta di un cambiamento decisamente importante dal momento che va a toccare praticamente tutti i dispositivi che godono di Windows 11 e nello specifico non soltanto i computer fissi ma soprattutto i computer portatili e gli ibridi portatili da gioco, ciò consente di fatto di aprire una barra con tutte le applicazioni attualmente aperte e fare switch in modo abbastanza rapido e immediato, elemento sicuramente degno di questa tipologia di prodotti che hanno bisogno di risultare smart e fluidi al massimo.

La funzione è attualmente disponibile dunque con le Build citate sopra, ma Microsoft avverte dal momento che le seguenti hanno un bug che può portare al crash del sistema se il controller è collegato via Bluetooth, non a caso la società invita a intervenire manualmente per risolvere la problematica suggerendo di rimuovere il driver denominato XboxGameControllerDriver.inf tramite il menu Gestione Dispositivi.