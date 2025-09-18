WindTre: 200 giga e 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,99€!

Navigare senza pensieri, con una connessione veloce e stabile, è diventato più semplice grazie alla nuova offerta WindTre. Con 200 giga disponibili e la possibilità di sfruttare la rete 5G alla massima velocità, fino a 2 Gbps, chi sceglie questa soluzione può contare su streaming fluido, chiamate in alta definizione e download rapidissimi, sia in Italia sia durante i viaggi in Europa, grazie ai 12,6 giga extra inclusi nell’Unione Europea. A completare il pacchetto ci sono minuti illimitati e 50 SMS, così da restare sempre connessi senza preoccupazioni.

Connessione veloce e stabile con la nuova offerta WindTre

L’attivazione avviene in pochi passaggi, direttamente online: la SIM arriva comodamente a casa entro due giorni lavorativi, oppure può essere attivata subito in formato eSIM. Grazie all’integrazione con SPID o CIE, il numero è pronto all’uso entro 48 ore, e il trasferimento del credito residuo dalla vecchia SIM avviene automaticamente. Tutto questo a partire da 9,99 euro al mese, con attivazione gratuita, un’offerta pensata per rendere l’esperienza digitale semplice e senza intoppi.

La rete WindTre copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, garantendo connessioni stabili ovunque. L’infrastruttura avanzata, unita a un’assistenza sempre disponibile, rende facile risolvere dubbi su offerte, contratti o SIM, sia negli oltre 3.500 negozi sparsi sul territorio sia tramite il numero gratuito 159.

Per chi ama gestire tutto in autonomia, l’App WindTre è tra le più apprezzate sugli store Apple e Android, con un punteggio di 4,3 su 5: un’interfaccia intuitiva per controllare e personalizzare l’offerta in pochi clic. Chi sceglie WindTre accede anche a Winday, un programma che ogni giorno offre sconti e regali dai migliori brand e accredita il 10% degli acquisti su Amazon.it come traffico telefonico, insieme a concorsi, giochi e altre opportunità di intrattenimento.

L’offerta, dunque, non è solo un pacchetto di dati e minuti, ma un vero ecosistema pensato per chi vuole sfruttare al massimo il proprio smartphone, senza complicazioni e con vantaggi concreti sempre a portata di mano. Chi decide di passare a WindTre porta con sé non solo giga e minuti, ma anche la tranquillità di avere una connessione veloce, affidabile e supportata da un servizio completo, pronto a intervenire ogni volta che serve.