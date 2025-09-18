Snap OS 2.0 porta nuove funzioni agli Spectacles: ecco le novità

Snap Spectacless

Snapchat ha annunciato il rilascio di Snap OS 2.0, la nuova versione del sistema operativo sviluppato per gli Spectacles di quinta generazione. L’aggiornamento non si limita a un semplice restyling: introduce funzioni pensate per rendere l’uso degli occhiali più fluido e integrato con i contenuti digitali. Il software rappresenta anche un tassello fondamentale verso la prossima generazione di Specs, prevista per il 2026, che punterà su esperienze ancora più immersive grazie all’intelligenza artificiale.

Un browser più veloce e ottimizzato per la realtà aumentata

Uno degli elementi centrali di Snap OS 2.0 è il nuovo browser. L’interfaccia è stata rivista per essere più minimalista e intuitiva, con caricamenti delle pagine più rapidi e consumi energetici ridotti. La schermata iniziale è stata arricchita con widget e bookmark, in modo da permettere agli utenti di accedere subito ai propri siti preferiti. Sono state migliorate anche la barra degli strumenti e le opzioni per il ridimensionamento delle finestre, che ora consentono un multitasking più pratico. Tra le novità più rilevanti c’è il supporto WebXR, che rende più immediata la fruizione di contenuti in realtà aumentata direttamente dagli occhiali.

Nuove esperienze tra AR e vita quotidiana

Snap ha introdotto una serie di strumenti per integrare meglio i contenuti digitali con le attività quotidiane. La funzione Lente Spotlight permette di sovrapporre video e immagini a ciò che si sta facendo, ad esempio guardare un contenuto mentre si svolgono attività domestiche. C’è poi la nuova Galleria di Lenti, che raccoglie le immagini catturate con gli Spectacles in un’interfaccia a carosello curvo, ridimensionabile e riorganizzabile a piacimento.

Un’altra novità è la modalità Viaggio, pensata per stabilizzare i contenuti di realtà aumentata e i sistemi di tracciamento durante gli spostamenti. Questa funzione punta a migliorare l’esperienza in mobilità, evitando fastidiosi salti o perdite di allineamento quando l’utente cammina o utilizza i mezzi di trasporto.

Intrattenimento e gaming in realtà aumentata

Con Snap OS 2.0 arriva anche un’attenzione particolare all’intrattenimento. Gli Spectacles si arricchiranno presto del gioco Synth Riders, una esperienza musicale freestyle in cui i giocatori devono muoversi a ritmo di musica, catturando note e schivando ostacoli. Il titolo sfrutta le capacità degli occhiali di fondere mondo reale e contenuti virtuali, trasformando l’ambiente circostante in uno scenario interattivo.