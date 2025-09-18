Google rilascia un nuovo aggiornamento di sistema Play sui Pixel

Per quasi due mesi gli utenti Pixel hanno dovuto fare i conti con un ostacolo fastidioso. Tentando di installare l’aggiornamento di sistema Google Play, compariva il messaggio “Impossibile aggiornare”, che impediva il completamento del processo. Una vicenda che aveva creato malumori nella community e acceso discussioni sui forum ufficiali. Google aveva riconosciuto l’errore, escludendo il ripristino alle impostazioni di fabbrica come rimedio e promettendo una soluzione a stretto giro. Nel frattempo, gli smartphone avevano ricevuto regolarmente le patch mensili di Android 16, ma non si vedevano correzioni per la falla specifica. Il risultato era che molti dispositivi erano rimasti fermi agli aggiornamenti datati giugno o luglio.

Come installare il nuovo update Google sui Pixel

La situazione si è sbloccata in questi giorni. Google ha infatti finalmente pubblicato un nuovo pacchetto, datato “1 agosto 2025”, che si scarica e si installa senza difficoltà. Il file pesa poco più di 90MB, anche se manca un changelog dettagliato. Con questa distribuzione, la società sembra aver voltato pagina e lasciato alle spalle il blocco che aveva frenato gli update.

Per accedere al nuovo aggiornamento è sufficiente aprire le impostazioni del dispositivo e seguire il percorso corretto. Da Android 16 QPR1 esistono due opzioni. Basta andare su “Impostazioni , poi su Sicurezza e privacy, Sistema e aggiornamenti e infine Aggiornamento di sistema Google Play”. Oppure, cliccare sempre su “Impostazioni”, poi Sistema, Aggiornamenti software e infine Aggiornamento di sistema Google Play”. Dopo aver selezionato “Cerca aggiornamenti” o “Scarica e installa”, il telefono procede automaticamente al download. In alcuni casi, può comparire direttamente il comando “Riavvia” se il pacchetto è già stato scaricato.

Una volta riavviato lo smartphone, nella schermata dedicata si troverà la nuova dicitura “1 agosto 2025”, la quale conferma che la procedura è stata completata.

Questa distribuzione segna il ritorno degli update Google Play per i Pixel dopo settimane di silenzio. Resta da capire se il colosso di Mountain View manterrà una cadenza regolare nei prossimi mesi o se saranno necessarie nuove correzioni. Per ora, gli utenti possono tirare un sospiro di sollievo e aggiornare i propri dispositivi senza intoppi.