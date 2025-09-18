Samsung Health Assistant: ecco il nuovo alleato AI per sonno, stress e allenamento

Samsung sta preparando il lancio di Health Assistant, un chatbot AI integrato direttamente nell’app Samsung Health. La funzione, avvistata nelle ultime versioni beta, si propone come un supporto digitale per chi vuole migliorare la propria routine di benessere. Questo dimostra quanto il colosso sudcoreano ci tenga a migliorare nettamente la sua applicazione dedicata al fitness e al benessere dei suoi utenti. Si tratta quindi di un ennesimo aggiornamento che porta la piattaforma sempre più al passo con i tempi.

Un chatbot su misura per la salute

Secondo quanto emerso dall’APK teardown, Health Assistant sarà accessibile dalla homepage dell’app e avrà un’interfaccia che ricorda quella delle più comuni app di messaggistica. Alla prima apertura, mostrerà un’introduzione con le aree di competenza: sonno, alimentazione, gestione dello stress e piani di allenamento personalizzati. Samsung chiarisce fin da subito che l’assistente non fornisce diagnosi mediche né terapie, un avvertimento standard per questo tipo di strumenti, ma importante per tutelare gli utenti.

L’interazione potrà essere semplice, con domande come “quanti passi mancano al mio obiettivo di oggi?”, oppure più articolata, chiedendo ottimizzazioni del proprio programma di esercizi in base ai dati biometrici salvati nell’app. L’obiettivo è offrire suggerimenti mirati, sfruttando lo storico delle attività e i parametri personali.

Funzioni e disponibilità

Health Assistant si affiancherà alle attuali funzionalità di Samsung Health, diventando un punto di riferimento per chi vuole un feedback rapido e contestuale sulla propria giornata. Grazie all’integrazione diretta, potrà usare i dati già registrati per risposte più precise, trasformando l’app in un vero e proprio coach digitale.

La distribuzione iniziale potrebbe partire dagli Stati Uniti entro la fine dell’anno, per poi arrivare in altri mercati. Come sempre, resta l’incognita per l’Europa, dove le normative sulla privacy e sulla gestione dei dati sanitari possono rallentare il rilascio. Non è escluso che Samsung possa modificare l’approccio o rimandare il lancio in alcune regioni.