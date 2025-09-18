Samsung Galaxy S26 Edge, ecco svelata la sua estetica

Samsung ha intenzione di realizzare una nuova categoria di smartphone puntando sullo spessore sempre più ridotto. Infatti i nuovi modelli che seguiranno questa categoria sono i Galaxy S26 Edge che potrà garantire affidabilità e maneggevolezza. Questo perché il design esterno di questi modelli è molto ricercato poiché si punta sullo spessore ridotto. Insieme all’ S26 Edge arrivano anche il Galaxy S26 Ultra e il Pro in modo da completare la categoria. Grazie ai file reperiti online è possibile verificare i futuri design che caratterizzeranno il Samsung S26 Edge. Questi file sarebbero basati su quelli originali dell’ azienda, per cui potrebbero essere molto veritieri.

I nuovi modelli potrebbero essere caratterizzati da un design diverso rispetto alle versioni precedenti come se rappresentassero una categoria autonoma. Questo perché sembrerebbe scomparsa la classica pillola posteriore che comprendeva il comparto fotografico di Samsung. Nei nuovi modelli questa lascerà il posto ad un’ ampia camera-bar che ricopre tutto il dispositivo in ampiezza. Siccome Samsung punta sulla possibilità di rendere i suoi dispositivi sempre più sottili, questo cambiamento andrebbe in contraddizione con il suo progetto.

Samsung Galaxy S26 Edge, somiglianze con altri smartphone

Nel frattempo sono state pubblicate, attraverso molti rumor e leak, le possibili immagini del design di altri dispositivi molto simili all’ S26 Edge. Si tratta dei futuri iPhone 17 che avranno come caratteristica distintiva proprio l’ ampia camera-bar che sostituisce il tassello del comparto fotografico. Date le somiglianze al nuovo modello di Samsung c’è da chiedersi se una delle due società abbia preso spunto dall’ altra per questo design. Inoltre gli iPhone 17 Pro sono stati paragonati anche ad alcune marche cinesi come Poco ed anche ai Pixel per la loro struttura molto simile. Insomma abbiamo davanti dei dispositivi che per questi modelli si assomiglieranno un po’ tutti almeno per l’ estetica.

I nuovi Samsung S26 Edge usciranno il prossimo anno, ma intanto sappiamo già cosa aspettarci dalla pubblicazione ufficiale nonché dal loro lancio.