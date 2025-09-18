Rollme NeoView: occhiali smart con AI e traduzione

Rollme ha presentato i NeoView AI Smart Glasses, la nuova generazione di occhiali intelligenti pensata per unire tecnologia indossabile e intelligenza artificiale. Questi occhiali si pongono come evoluzione naturale dei precedenti AirView, offrendo funzioni più avanzate in fotografia, comunicazione e interazione quotidiana.

Uno dei punti forti è la fotocamera da 8 megapixel con sensore Sony IMX219. Grazie all’interpolazione, le immagini possono arrivare a 32 MP. I NeoView registrano video fino a 1200p e includono stabilizzazione elettronica. Lo scatto rapido da mezzo secondo rende semplice immortalare scene in movimento, senza la necessità di una action cam dedicata.

Dal lato comunicazione, Rollme ha inserito doppi microfoni con riduzione del rumore. In questo modo le chiamate via Bluetooth risultano nitide anche in contesti affollati. Foto e video possono essere condivisi in tempo reale grazie al supporto Wi-Fi e Bluetooth 5.4, riducendo la dipendenza dallo smartphone.

Assistente AI e funzioni avanzate

Gli occhiali non si limitano a registrare e connettere. Con un semplice tocco sulla montatura si attiva un assistente vocale AI. NeoView supporta ChatGPT e altri modelli come Doubao, permettendo di chiedere informazioni, organizzare attività e sfruttare funzioni di traduzione simultanea. Inoltre, il riconoscimento degli oggetti amplia l’uso quotidiano, rendendo gli occhiali utili in viaggio e in contesti lavorativi.

Sul fronte audio, Rollme ha adottato altoparlanti direzionali ultrasonici. Questa scelta garantisce un ascolto personale, senza disturbare le persone vicine. I comandi avvengono tramite una superficie touch integrata nella montatura, utile per controllare musica e interazioni vocali.

L’autonomia si adatta a diverse esigenze: fino a 168 ore in standby e tra 3 e 6 ore in chiamata. La ricarica avviene con connettore magnetico, ormai comune nei dispositivi indossabili. I NeoView sono compatibili con Android dalla versione 6.0 e con iOS dalla 10.0.

Il design include due tipi di lenti, trasparenti o scure, così da adattarsi ad ambienti interni ed esterni. Inoltre, sei sensori ergonomici monitorano l’uso, ottimizzando consumi e gestione della batteria.

Il prezzo di lancio è fissato a 79,99 dollari (circa 74 euro), con distribuzione globale attraverso lo store ufficiale di Rollme.

