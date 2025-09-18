Honor X5c Plus, emergono design, specifiche e prezzo

Il produttore tech Honor sta preparando l’arrivo sul mercato di una nuova serie di smartphone. Ci stiamo riferendo alla nuova serie Honor X5c e sembra per il momento questa sarà composta da due modelli, uno base ed uno plus. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista dei rumors e dei leaks delle ultime ore. Sono infatti da poco emersi dettagli riguardanti design, prezzi e presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor X5c Plus, emergono in rete design, prezzi e presunte specifiche tecniche

In queste ultime ore sono emersi numerosi dettagli riguardanti il prossimo smartphone del produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor X5c Plus. È trapelata in primis una immagine renders che ci ha confermato il suo design. Sul fronte sarà quindi presente un display piuttosto ampio. A contraddistinguerlo sarà presente un piccolo notch a goccia dove troverà posto la fotocamera anteriore per i selfie.

Sul retro ci sarà invece un modulo fotografico un po’ in stile iPhone. In alto a sinistra saranno infatti collocati due sensori fotografici posti in maniera simile agli smartphone di casa Apple. Di fianco è poi posizionato un piccolo flash LED. Il display sarà un IPS LCD ed avrà una diagonale pari a 6.73 pollici. La risoluzione sarà pari ad HD+, mentre la frequenza di aggiornamento dello schermo sarà pari a 90Hz.

Dal punto di vista prestazionale, sembra che l’azienda abbia deciso di adottare un soc di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Helio G81. Quest’ultimo sarà poi accompagnato da tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Sembra poi che ci sarà una batteria con una capienza pari a 5620 mah. I rumors hanno poi parlato del prezzo. Si dovrebbe partire da un prezzo al di sotto dei 140 euro.