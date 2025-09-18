Pixel 10: risolto un fastidioso bug di abbinamento con i Galaxy Watch

Per tutta la nicchia di utenti che sono in possesso sia di uno smartphone Pixel 10 che di uno smartwatch Galaxy Watch arriva sicuramente una gran bella notizia, Google infatti recentemente ha aggiornato il proprio servizio Google play andando a risolvere un problema decisamente fastidioso nonché un bug che impediva l’abbinamento tra i due dispositivi citati sopra, nello specifico alcune settimane dopo il lancio dell’ultima serie di smartphone di Google molti utenti avevano iniziato a segnalare la problematica che di fatto impediva di abbinare i due dispositivi, ora finalmente arriva la soluzione.

Problema fastidioso

Nello specifico, la problematica si presentava quando un utente in possesso di uno smartphone Pixel 10 cercava di abbinarlo agli ultimi modelli della serie Galaxy Watch, nello specifico serie 7 e serie 8, inclusa la variante Ultra.

Fortunatamente Google non è rimasto con le mani in mano e anzi già con l’aggiornamento di Google play di agosto molti utenti hanno iniziato a riscontrare la risoluzione completa della problematica testimoniata poi con diversi post sul Reddit, infatti ha risolto ogni problematica di connessione via Bluetooth tra i suoi dispositivi e i dispositivi di terze parti facendo di fatto scomparire i problemi con Galaxy Watch.

In parole povere, tutto è bene quel che finisce bene, sebbene non si trattasse di una problematica troppo grave, ovviamente rappresentava un fastidio per chi si dotava comunque di dispositivi di alto livello, allo stesso tempo però non è il primo problema di connettività che gli smartphone di Google stavano accusando dal momento che in precedenza erano emersi problemi anche per il collegamento tramite Android auto, tutti i prontamente rimossi e risolti dall’azienda, segno che anche i migliori hanno bisogno di un piccolo periodo di rodaggio per poter arrivare pienamente a regime senza problemi.

Dunque, se anche voi siete in possesso di uno smartphone di ultima generazione di Google, assicuratevi di effettuare l’ultimo update in modo da avere la risoluzione di tutti gli ultimi bug scoperti.