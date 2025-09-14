Pixel 10, Google risolve il bug al display

Nei giorni scorsi, gli utenti in possesso di un Pixel 10 avevano iniziato a lamentarsi di un fastidioso bug al display. Senza motivi apparenti, il pannello del device Google iniziava a flashare e mostrare linee colorate che coprivano l’intera superficie, rendendo il device inutilizzabile.

In molti si sono rivolti all’assistenza ufficiale di Google e ai forum online per richiedere supporto. Le segnalazioni sono aumentate con il passare dei giorni e finalmente l’azienda di Mountain View è intervenuta per chiare e risolvere la situazione.

Un portavoce dell’azienda americana ha dichiarato ai colleghi di Android Authority che è in fase di rilascio un bugfix. L’aggiornamento che va a risolvere il difetto al display sta arrivando insieme all’update di sicurezza di settembre 2025, il cui rollout è iniziato i primi giorni del mese.

Google ha confermato di aver rilasciato un bugfix per risolvere il bug al display che causava la visualizzazione di linee colorate in tutto il display

Il changelog non riporta nessun riferimento diretto alla correzione, per questo c’era confusione in merito ma Google ha confermato che il bug è stato corretto e risolto definitivamente. Gli utenti che hanno già ricevuto l’aggiornamento hanno confermato che, per ora, il problema non si è più verificato sui propri dispositivi.

Google non ha chiarito le cause che causavano il bug ma ha solo affermato che poteva verificarsi a causa di determinate condizioni concorrenti, in particolare durante le transizioni da una schermata all’altra poteva verificarsi il bug. Gli utenti, considerando le linee colorate visualizzate, hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di un errore legato alla GPU o ai driver del display.

In ogni caso, Google è intervenuta tempestivamente per risolvere un problema importante sui propri device top di gamma. Non poter utilizzare il proprio flagship appena acquistato ha causato qualche grattacapo agli utenti ma, per fortuna, il bug è stato corretto prontamente.