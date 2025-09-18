Ad
giovedì, Settembre 18, 2025
giovedì, Settembre 18, 2025
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Phishing in corso: la truffa che ruba dati e soldi è in Italia, ecco la mail

Svariate sono le truffe che possono girare sul web, esattamente come quella di oggi che è una truffa molto difficile da individuare

scritto da Felice Galluccio
Phishing in corso: la truffa che ruba dati e soldi è in Italia, ecco la mail

La truffa di iCloud sta girando di nuovo ma sia chiaro: Apple non c’entra nulla con tutto questo ed è parte lesa così come gli utenti. Fate molta attenzione al testo che potreste ritrovarvi davanti in ogni momento durante la giornata.

La truffa gira sul web e mette in crisi gli utenti, ecco come funziona

Gli utenti che utilizzano il servizio iCloud di Apple sono sempre di più ed è per questo che i truffatori stanno cercando di fare leva sul buon nome dell’azienda di Cupertino. In queste ore infatti sta girando una mail che fingerebbe di segnalare lo spazio pieno proprio sul cloud di Apple, cosa ovviamente non vera. Ecco il testo:

Cloud
Il tuo spazio di archiviazione è quasi pieno!
Dimensione: 4,2 GB/5 GB 98 %
 Foto
 Archivi
 Documenti
 E-mail
Potresti non essere più in grado di inviare o ricevere e-mail. Per continuare a utilizzare i servizi cloud, libera spazio o aumenta la tua capacità di archiviazione.
I tuoi file sono al sicuro per ora, ma rischiano di essere eliminati se il cloud non viene aggiornato.
Non aspettare!“.
In realtà di truffa ce n’è anche un’altra e gli utenti purtroppo l’hanno già trovata sul loro cammino. Eccola qui:

Ciao, piacere di incontrarvi qui

*Profili visibili all’istante
Sogni di fare nuovi incontri? Sul nostro sito puoi accedere subito ai profili delle ragazze con foto e video, senza complicazioni.

*Download libero dei contenuti
Ciascun profilo contiene foto e video che puoi salvare in un comodo archivio. Guarda i profili e scopri chi ti incuriosisce.

*Parla direttamente con le ragazze
Un profilo ha attirato la tua attenzione? Richiedi l’email per contattarla o invia un messaggio tramite il sito. È veloce e semplice.

*Inizia a esplorare subito
Visita https://siscolacson.com/78fl e guarda i profili adesso. Solo occasioni concrete per comunicare, senza ostacoli!

Un saluto elegante,Helen

P.S. Nessun ostacolo — inizia a esplorare con un clic!

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!