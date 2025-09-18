Phishing in corso: la truffa che ruba dati e soldi è in Italia, ecco la mail

La truffa di iCloud sta girando di nuovo ma sia chiaro: Apple non c’entra nulla con tutto questo ed è parte lesa così come gli utenti. Fate molta attenzione al testo che potreste ritrovarvi davanti in ogni momento durante la giornata.

La truffa gira sul web e mette in crisi gli utenti, ecco come funziona

Gli utenti che utilizzano il servizio iCloud di Apple sono sempre di più ed è per questo che i truffatori stanno cercando di fare leva sul buon nome dell’azienda di Cupertino. In queste ore infatti sta girando una mail che fingerebbe di segnalare lo spazio pieno proprio sul cloud di Apple, cosa ovviamente non vera. Ecco il testo:

“Cloud

Il tuo spazio di archiviazione è quasi pieno!

Dimensione: 4,2 GB/5 GB 98 %

Foto

Archivi

Documenti

E-mail

Potresti non essere più in grado di inviare o ricevere e-mail. Per continuare a utilizzare i servizi cloud, libera spazio o aumenta la tua capacità di archiviazione.

I tuoi file sono al sicuro per ora, ma rischiano di essere eliminati se il cloud non viene aggiornato.

Non aspettare!“.

In realtà di truffa ce n’è anche un’altra e gli utenti purtroppo l’hanno già trovata sul loro cammino. Eccola qui: