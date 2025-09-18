Ad
Poste Italiane: dati utenti trovati sul Dark Web, ma i sistemi non sono stati attaccati

Nessuna violazione ai sistemi di Poste Italiane ma diversi dati degli utenti sono comparsi nel lato oscuro del web nelle ultime or

scritto da Felice Galluccio
Poste Italiane: importante cambiamento nell'app sui dati degli utenti

Negli ultimi giorni è emerso un nuovo caso che coinvolge Poste Italiane, ma non si tratta di un attacco ai sistemi aziendali. Sul Dark Web è stato trovato un database con circa un milione di record riconducibili a clienti del portale poste.it. La scoperta è stata segnalata dall’esperto di cybersicurezza Andrea Draghetti con un post su LinkedIn, spiegando che i dati sembrano provenire da malware e infostealer che hanno colpito direttamente i dispositivi degli utenti e non dall’infrastruttura informatica di Poste. I campioni diffusi dall’hacker mostrano informazioni personali e credenziali in chiaro, circostanza insolita per un data breach su larga scala.

Fin da subito è stato chiaro che la situazione non fosse compatibile con un attacco mirato ai server dell’azienda: il numero di record è molto inferiore ai circa 40 milioni di account registrati e le password non risultano criptate. Un controllo incrociato ha inoltre evidenziato che la maggior parte delle email presenti nel database era già apparsa in violazioni precedenti. L’ipotesi più probabile è che l’autore abbia utilizzato queste credenziali compromesse per accedere ad alcuni profili e arricchire i dati.

Poste Italiane: ecco chiarimenti e raccomandazioni

Poste Italiane non ha perso tempo: ha pubblicato una nota nella quale ha chiarito subito la sua posizione. Non ci sono stati data breach e dunque non sono stati sottratti dati ai sistemi tramite violazioni o altro. L’azienda ha inoltre dichiarato di essere in contatto con le autorità per venire a capo della problematica che si è manifestata in queste ore.

Il comunicato di Poste è stato anche utile per chiarire ancora una volta alcuni concetti basilari come quello di utilizzare delle password molto più complicate e di cambiarle periodicamente. Ci saranno sicuramente informazioni durante i prossimi giorni riguardo all’intera situazione che a quanto pare non dipende dalla celebre azienda italiana. Restate dunque collegati per ricevere aggiornamenti.

