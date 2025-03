Assaporare il futuro: il gusto entra nella realtà virtuale con l’e-taste

Avete mai guardato il film “La fabbrica del cioccolato”? Se la risposta è sì, ricorderete quando Willy Wonka presenta la TV dal quale estrarre una tavoletta di cioccolato o quando Violetta mastica una gomma e sente i sapori di un pasto intero. Ora, qui non parliamo esattamente della medesima cosa, ma abbiamo a che fare con il gusto e con qualcosa di altrettanto straordinario. Tramite la tecnologia, ben presto, si potrebbe riuscire ad assaporare un dolce, una pizza o qualsiasi altra pietanza senza muoversi dalla propria poltrona. Non è più fantascienza, ma una realtà che sta prendendo forma grazie a e-Taste, una tecnologia rivoluzionaria sviluppata dai ricercatori dell’Ohio State University. Questo sistema potrebbe trasformare profondamente l’esperienza della realtà virtuale, aggiungendo una nuova dimensione sensoriale: il gusto.

Il sistema realizzato si avvale di sensori chimici e dispenser wireless che simulano sensazioni gustative. Così, mentre ci immergiamo in un mondo virtuale, e-Taste ci permette di “gustare” ciò che vediamo. Come funziona? Grazie alla capacità di riconoscere molecole come glucosio e glutammato, il sistema associa questi elementi ai cinque gusti fondamentali: dolce, salato, acido, amaro e umami. Magia? No, pura scienza.

Oltre la realtà, dentro il nostro corpo tramite il virtuale

Cosa rende tutto questo possibile? Un piccolo attuatore si posiziona vicino alla bocca, mentre una pompa elettromagnetica rilascia liquidi che inducono sapori. Il controllo dell’intensità e della durata di ogni sapore è preciso, permettendo esperienze uniche. Come sarà assaporare un piatto virtuale, magari una limonata o una torta appena sfornata? E se il nostro stesso corpo reagisse, con emozioni e ricordi, a ciò che stiamo vivendo nel mondo digitale?

La ricerca ha dimostrato che e-Taste non solo funziona, ma lo fa in modo incredibilmente realistico. In un test, i partecipanti hanno potuto distinguere intensità di sapori con un’accuratezza sorprendente, raggiungendo un tasso di successo del 70%. Grazie a questa tecnologia, i ricercatori sono riusciti ad evocare sensazioni gustative in persone a migliaia di chilometri di distanza, un risultato straordinario. Le implicazioni vanno oltre il semplice intrattenimento. In futuro, e-Taste potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con il mondo virtuale e dare l’opportunità di riassaporare il cibo a chi soffre di disturbi neurologici o condizioni come il long COVID. È davvero un nuovo inizio per la realtà virtuale, che da oggi non è più solo visiva, ma anche gustativa.