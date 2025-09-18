Garmin: nuovi aggiornamenti per Forerunner meno recenti

Garmin dimostra il suo continuo impegno nei confronti dei suoi smartwatch. A tal proposito, l’azienda ha deciso di aggiornare anche i modelli delle precedenti generazioni. Ciò è possibile con una nuova release software che punta a migliorare precisione e stabilità. La versione 25.04 è stata rilasciata per cinque modelli della famiglia Forerunner. Tra cui i più diffusi Forerunner 165, 255, 265, 955 e 965. L’aggiornamento non introduce nuove funzionalità, ma corregge alcuni problemi che, di recente, avevano creato disagio. Tra i principali interventi ci sono sistemazioni legate alla rilevazione del battito cardiaco, che in alcune circostanze risultava inspiegabilmente elevato durante l’attività fisica. Inoltre, sono comprese anche correzioni nella gestione degli allenamenti di forza all’interno dei piani Garmin Coach. Un altro dettaglio riguarda le gare impostate come principali. Il software precedente, alcune volte, le mostrava come secondarie. Generando confusione nelle statistiche e nelle pianificazioni degli allenamenti.

Garmin: ecco i dettagli dei nuovi aggiornamenti per alcuni smartwatch

Un aspetto interessante è che non tutti i modelli ricevono le stesse correzioni. In generale, però, gli interventi si concentrano su bug fix generici e miglioramenti alla stabilità. Ciò con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso più affidabile e coerente. Il rollout della versione 25.04 è già iniziato anche in Italia. I primi dispositivi stanno ricevendo la notifica di aggiornamento. Su un Forerunner 265, per esempio, l’installazione è già stata confermata. Chi non vuole attendere la distribuzione automatica può forzare l’aggiornamento tramite l’app Garmin. Per farlo bisogna accedere alle impostazioni del dispositivo e selezionare “Sistema”. E poi “Aggiornamento software”. In tal modo, è possibile scaricare e installare immediatamente l’ultima release.

Con tale aggiornamento, Garmin ribadisce il suo impegno verso gli utenti smartwatch. Migliorando la precisione dei dati e la gestione degli allenamenti. Senza introdurre complicazioni aggiuntive. In tal modo, sarà possibile ottenere una maggiore affidabilità. Il tutto con la garanzia che i dispositivi continuino a funzionare in modo coerente e stabile.