Gmail introduce la nuova vista Acquisti, utile per tracciare ordini di Pixel e iPhone

Google ha annunciato l’arrivo di una nuova sezione chiamata Purchases view all’interno di Gmail, pensata per raccogliere in un unico spazio tutte le email legate agli ordini online. La funzione, disponibile sia su mobile che su web, inizierà a essere distribuita a livello globale da oggi e sarà riservata agli account Gmail personali. L’utilità di questa nuova risorsa risulta particolarmente indicata per gli utenti che sono soliti acquistare online.

La vista Acquisti mostra ricevute, numeri d’ordine, codici di tracciamento e aggiornamenti di spedizione, rendendo più semplice sapere cosa è stato acquistato e quando arriverà. Se un pacco è in consegna entro 24 ore, Gmail continuerà a mostrarlo in cima alla Posta in arrivo principale, con una scheda riepilogativa per avvisare dell’imminente consegna. Un dettaglio utile soprattutto in questo periodo, in cui molti utenti attendono la consegna dei nuovi Pixel 10 e iPhone 17.

Migliorata anche la scheda Promozioni su Gmail da Google

Oltre alla nuova vista, Google ha introdotto un cambiamento per la scheda Promozioni: ora è possibile ordinare le email in base ai brand più rilevanti e con cui si interagisce più spesso, rendendo più rapido trovare offerte interessanti. Gmail potrà anche evidenziare le promozioni prossime alla scadenza, così da non perderle. Chi preferisce il vecchio sistema potrà continuare a visualizzare i messaggi in ordine cronologico selezionando l’opzione “più recenti”.

Secondo Google, queste novità sono pensate per semplificare la gestione delle email in un periodo in cui gli acquisti online aumentano, in vista delle festività e delle consegne dei nuovi smartphone. Sapere quando arriva un pacco permette anche di organizzare la giornata ed evitare furti di consegne lasciate incustodite.

L’aggiornamento della scheda Promozioni sarà rilasciato gradualmente nelle prossime settimane per gli account personali, portando una gestione più intelligente anche delle offerte commerciali. Soluzioni così dunque non fanno che arricchire Gmail e rallegrare gli utenti.