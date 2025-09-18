Galaxy S26 Pro, tra aspettative e delusioni: cosa sappiamo finora

Le prime indiscrezioni sul Samsung Galaxy S26 Pro non sembrano confermare le grandi attese legate al debutto di questo nuovo modello. Secondo fonti considerate affidabili, il dispositivo potrebbe rappresentare un’evoluzione molto moderata rispetto all’attuale Galaxy S25, tanto che il suo principale punto di novità potrebbe essere proprio la scelta del nome “Pro”.

La nuova variante dovrebbe sostituire l’attuale S25 da 6,2 pollici, mantenendo praticamente invariata la diagonale dello schermo e la risoluzione 1080p, senza introdurre miglioramenti sostanziali al comparto display. Anche il sistema fotografico potrebbe restare troppo simile a quello del predecessore: il sensore principale sarà sì sostituito con un “nuovo modello”, ma senza un aumento di dimensioni, riducendo le possibilità di un salto qualitativo percepibile nelle foto.

L’unico upgrade rilevante sembra riguardare l’ultra-grandangolare, che passerebbe da 12 a 50 MP, una scelta che sulla carta potrebbe portare più dettagli ma che viene descritta da alcuni leaker come poco significativa. Il teleobiettivo da 10 MP, utilizzato da anni da Samsung, sarebbe destinato a rimanere invariato, così come gran parte delle altre specifiche tecniche.

Sfida difficile con iPhone 17

L’uso del termine “Pro” potrebbe creare un confronto diretto con iPhone 17 Pro, ma in realtà il S26 Pro si posizionerà più vicino al modello base di Apple, dal quale rischia di uscire sconfitto in diversi ambiti: display, fotocamere e persino velocità di ricarica. Per Samsung, questo potrebbe trasformarsi in un problema di marketing, alimentando l’idea di un prodotto che non mantiene le promesse del proprio nome.

Gli analisti suggeriscono che l’azienda sudcoreana abbia ancora margine per correggere il tiro, magari rivedendo la strategia commerciale e riservando la sigla Pro a un futuro modello realmente competitivo con i top di gamma di Apple e Google. Un miglioramento sostanziale delle fotocamere, un aumento della batteria a 4.200-4.300 mAh e la ricarica rapida a 45W potrebbero rendere il prossimo Galaxy S26 un prodotto più convincente.

Per il momento, l’attenzione resta puntata sulla variante Ultra, che secondo diversi insider porterà innovazioni più importanti e sarà la vera protagonista della linea S26.