Garmin

Garmin ha ufficializzato l’acquisizione di MYLAPS, azienda olandese specializzata in cronometraggio sportivo, con l’obiettivo di rafforzare la propria offerta tecnologica per atleti e organizzatori di eventi. L’accordo segna un passo importante per il gruppo svizzero, che integra così soluzioni avanzate di monitoraggio delle performance all’interno del proprio ecosistema dedicato allo sport.

Soluzioni integrate per il cronometraggio e il live tracking

Fondata nel 1982 e con sede a Haarlem, nei Paesi Bassi, MYLAPS è nota per aver introdotto il concetto di cronometraggio automatico in ambito sportivo, trasformando radicalmente il modo in cui gare e allenamenti vengono misurati. L’azienda impiega oltre 200 dipendenti e opera a livello globale con sedi in Europa, Nord America, Asia e Australia, offrendo tecnologie applicabili a discipline come corsa, ciclismo, motorsport ed equitazione.

L’integrazione con Garmin permetterà di combinare le soluzioni di live tracking, gestione eventi e analisi delle prestazioni di MYLAPS con i dispositivi indossabili e i servizi digitali dell’azienda svizzera. L’obiettivo dichiarato è sviluppare strumenti sempre più precisi, affidabili e in tempo reale, in grado di soddisfare le esigenze di una community globale di sportivi professionisti e amatoriali.

I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. Tuttavia, l’accordo è considerato strategico per Garmin, che punta ad ampliare la propria presenza nel settore degli eventi sportivi. In particolare, il segmento del cronometraggio live rappresenta un ambito in forte crescita, alimentato dalla domanda di esperienze personalizzate e tracciamento dettagliato delle prestazioni in tempo reale.

Una mossa coerente con la visione di Garmin

L’acquisizione di MYLAPS si inserisce nella strategia di Garmin di espandere la propria offerta di soluzioni per la performance sportiva. Già attiva nei settori automobilistico, nautico, aeronautico, outdoor e fitness, l’azienda svizzera continua a investire in innovazione hardware e software per differenziarsi dai concorrenti nel panorama dei dispositivi indossabili.

Grazie alla sua lunga esperienza, MYLAPS ha costruito una reputazione internazionale nella fornitura di sistemi di cronometraggio avanzati per eventi sportivi di ogni livello. Le sue tecnologie proprietarie sono attualmente utilizzate in migliaia di competizioni in tutto il mondo, garantendo precisione e affidabilità anche in contesti ad alta complessità organizzativa.

La sinergia tra Garmin e MYLAPS punta a costruire un ecosistema sportivo basato su dati accurati, visibilità in tempo reale e servizi ottimizzati per atleti, coach e organizzatori. L’accordo rappresenta una tappa significativa nel percorso evolutivo della tecnologia sportiva, con un’attenzione crescente alla personalizzazione dell’esperienza utente e alla scalabilità delle soluzioni software.