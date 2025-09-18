CMF Phone 2 Pro: nuovo update con grosse novità in arrivo

Recentemente l’omonima società Nothing bonariamente ha preso in giro Apple con una campagna pubblicitaria che andava a toccare principalmente il nuovo iPhone 17 Pro, dopo questa piccola è divertente parentesi però la società ha fatto parlare di sé grazie al rilascio ufficiale di un nuovo update per il suo CMF Phone 2 Pro, parliamo del Nothing OS V3.2-250903-2153.

Nello specifico, la società ha annunciato che il rilascio di questo nuovo update sarà graduale e scaglionato, tutto per poter raccogliere eventuali segnalazioni su alcune possibili criticità non notate dal team di sviluppo in modo poi da risolverle ed eliminarle una volta per tutte prima che magari rilascio diventi definitivo per tutti, se dunque siete in possesso di questo dispositivo non avete ancora ricevuto l’aggiornamento non vi preoccupate poiché arriverà molto presto anche per voi, l’update comunque introduce interessanti novità sotto vari punti di vista.

Le novità dell’update

L’update nello specifico è andato a toccare 3 elementi molto importanti, in primis è stata migliorata l’autonomia e la durata della batteria soprattutto durante le videochiamate WhatsApp, quando si praticano queste attività infatti il dispositivo ottimizzerà i consumi in modo da garantire una durata maggiore, funzionalità molto importante per chi utilizza il telefono soprattutto per comunicare.

Un altro elemento che la società è andata a migliorare riguarda la stabilità di rete, in generale il dispositivo ricevuto un affinamento molto importante che consente una migliore stabilità e fluidità durante l’utilizzo e i vari cambi di rete che avvengono durante l’arco della giornata, soprattutto nelle aree in cui la rete è meno stabile.

In ultimo abbiamo avuto dei miglioramenti riguardanti la fotocamera, nello specifico la società è intervenuta in merito ai surriscaldamenti che avvenivano durante le videochiamate WhatsApp ed è andata a ottimizzare gli scatti ottenuti durante l’utilizzo della fotocamera Facebook integrata.

In definitiva, si tratta di un aggiornamento decisamente interessante che migliora la quality of life durante l’utilizzo di questo dispositivo.