WhatsApp iOS: finalmente arrivano i promemoria per non dimenticare i messaggi

Finalmente in arrivo su WhatsApp iOS i tanto attesi promemoria, una funzione molto utile da utilizzare.

WhatsApp da sempre pone attenzione a tutte le esigenze dei propri utenti, migliorando la piattaforma in maniera ciclica e significativa.

Ogni anno su WhatsApp arrivano decine di aggiornamenti che portano nuove funzioni in grado di potenziare l’esperienza e arricchire sempre di più la piattaforma.

Al giorno d’oggi, infatti WhatsApp è molto più intuitivo e perfezionato rispetto al passato, poiché ha raggiunto un livello di completezza. Tutto ciò può comunque sempre essere migliorato.

Soprattutto con l’integrazione dell’intelligenza artificiale, in futuro potremmo avere accesso a delle funzioni davvero rivoluzionarie che cambieranno per sempre il modo in cui oggi WhatsApp viene visto.

WhatsApp: ecco i tanto attesi promemoria

WhatsApp iOS si sta aggiornando con una funzione di cui avevamo già parlato e che ha attirato l’attenzione di tutti gli utenti.

La funzione in questione sono i tanti attesi promemoria, indispensabili per ricordare agli utenti di dover rispondere a un messaggio.

In molti casi, quando si riceve un messaggio su WhatsApp, si è impegnati e dunque si dà un’occhiata veloce ma non si fa in tempo a rispondere. Può capitare inoltre che dopo tempo ci si dimentichi completamente di quel messaggio, ma d’ora in poi tutto ciò sta per cambiare.

Con la funzione promemoria si potrà contrassegnare il messaggio con un’icona con la forma di una campanella e scegliere l’orario in cui si vuole ricevere la notifica che ricordi la presenza di quel particolare messaggio di testo.

All’ora prestabilita WhatsApp invierà dunque una notifica per ricordare agli utenti di dover rispondere al messaggio.

Per contrassegnare il messaggio con la campanella descritta in precedenza basterà semplicemente cliccare su quest’ultimo e scegliere come opzione promemoria.

Il funzionamento dei promemoria è semplice e incredibilmente intuitivo, oltre che molto utile per tutti coloro che hanno la memoria un po’ corta.