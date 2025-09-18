Android Auto, problema grafico nella beta 15.2

Android Auto torna sotto i riflettori per un nuovo bug scoperto nella versione beta 15.2, attualmente in distribuzione per i tester. Il problema riguarda il widget che mostra le informazioni sulla riproduzione multimediale, come brani musicali o podcast. Secondo quanto riportato da numerosi utenti su Reddit, il testo visualizzato all’interno del widget risulta quasi completamente illeggibile durante il giorno. L’interfaccia chiara, attivata automaticamente con la luce diurna, rende i caratteri sbiaditi e difficili da distinguere, compromettendo l’esperienza d’uso.
Un bug fastidioso di Android Auto ma comunque accettabile: è una beta, non la versione stabile
Il bug, come mostrano anche alcuni screenshot diffusi online, non si manifesta nella modalità notturna, in cui l’interfaccia diventa scura e il contrasto visivo migliora nettamente. Il problema nasce però dal fatto che Google non consente all’utente di selezionare manualmente il tema, ma impone una commutazione automatica giorno/notte, basata sull’orario e sulla luminosità. Di conseguenza, chi guida di giorno è costretto a fare i conti con un’interfaccia poco leggibile, almeno fino a un eventuale fix.
È importante ricordare che si tratta di una release beta, destinata in primo luogo agli sviluppatori e agli utenti consapevoli dei possibili bug. Il programma di test anticipato serve proprio a individuare e segnalare queste anomalie prima che raggiungano il pubblico generale. Per questo motivo, al momento non ci sono accuse formali a Google, anche se l’assenza di un’opzione per forzare il tema scuro viene vista da molti come una limitazione evitabile.
Le soluzioni al momento sono due. Chi desidera continuare a testare la beta può attendere un aggiornamento correttivo, sperando che arrivi presto. Altrimenti, è possibile tornare alla versione stabile 15.0 di Android Auto, dove il widget funziona normalmente e il testo è leggibile in qualsiasi condizione di luce. Per chi usa l’auto quotidianamente con Android Auto, potrebbe essere la scelta più sensata nell’attesa di miglioramenti.