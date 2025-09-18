Ad
giovedì, Settembre 18, 2025
Android Auto, problema grafico nella beta 15.2

Diversi utenti segnalano un bug fastidioso nel player musicale di Android Auto.

scritto da Manuela Poidomani
Android Auto

Android Auto torna sotto i riflettori per un nuovo bug scoperto nella versione beta 15.2, attualmente in distribuzione per i tester. Il problema riguarda il widget che mostra le informazioni sulla riproduzione multimediale, come brani musicali o podcast. Secondo quanto riportato da numerosi utenti su Reddit, il testo visualizzato all’interno del widget risulta quasi completamente illeggibile durante il giorno. L’interfaccia chiara, attivata automaticamente con la luce diurna, rende i caratteri sbiaditi e difficili da distinguere, compromettendo l’esperienza d’uso.

Un bug fastidioso di Android Auto ma comunque accettabile: è una beta, non la versione stabile

Il bug, come mostrano anche alcuni screenshot diffusi online, non si manifesta nella modalità notturna, in cui l’interfaccia diventa scura e il contrasto visivo migliora nettamente. Il problema nasce però dal fatto che Google non consente all’utente di selezionare manualmente il tema, ma impone una commutazione automatica giorno/notte, basata sull’orario e sulla luminosità. Di conseguenza, chi guida di giorno è costretto a fare i conti con un’interfaccia poco leggibile, almeno fino a un eventuale fix.

È importante ricordare che si tratta di una release beta, destinata in primo luogo agli sviluppatori e agli utenti consapevoli dei possibili bug. Il programma di test anticipato serve proprio a individuare e segnalare queste anomalie prima che raggiungano il pubblico generale. Per questo motivo, al momento non ci sono accuse formali a Google, anche se l’assenza di un’opzione per forzare il tema scuro viene vista da molti come una limitazione evitabile.

Le soluzioni al momento sono due. Chi desidera continuare a testare la beta può attendere un aggiornamento correttivo, sperando che arrivi presto. Altrimenti, è possibile tornare alla versione stabile 15.0 di Android Auto, dove il widget funziona normalmente e il testo è leggibile in qualsiasi condizione di luce. Per chi usa l’auto quotidianamente con Android Auto, potrebbe essere la scelta più sensata nell’attesa di miglioramenti.

