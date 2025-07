ChatGPT rivoluziona Android: arriva la nuova versione Beta

L’intelligenza artificiale di OpenAI compie un nuovo passo avanti con la versione Beta v1.2025.196 dell’app Android. ChatGPT si prepara a diventare un vero e proprio assistente personale integrato nel sistema operativo. Le novità introdotte non sono solo estetiche, ma strutturali. L’integrazione con le principali app Google, come Gmail, Calendar e Contatti, potrebbe rappresentare una svolta per l’uso quotidiano, in quanto consentirebbero a ChatGPT di accedere in tempo reale a dati e agli appuntamenti personali, oltre che di rispondere in modo più mirato e contestuale.

ChatGPT diventa anche tutor e offre sottotitoli live

Nel codice dell’app emergono segnali chiari dell’intenzione di OpenAI. L’ azienda infatti intende creare un “tool connector” capace di collegare l’IA ai servizi Android più usati. Ma la Beta non si limita a questo. Il generatore di immagini integrato si evolve, con l’aggiunta di numerosi nuovi stili artistici. Dallo stile anime alla fotografia anni ’80, fino al Liberty e al cyberpunk, ogni filtro è accompagnato da esempi visivi e descrizioni dettagliate. L’obiettivo è quello di fornire uno strumento grafico assolutamente versatile e semplice da usare, per generare immagini personalizzate a partire da prompt testuali o foto caricate.

Un altro elemento chiave dell’aggiornamento è la modalità Tutor. Una funzione, ancora in fase sperimentale, pensata per offrire supporto didattico. In questo modo infatti ChatGPT sarà in grado di aiutare gli studenti a svolgere i compiti, comprendere argomenti complessi e prepararsi a verifiche e test. Si tratta di una mossa importante da parte di OpenAI, che per la prima volta promuove apertamente l’uso scolastico della sua IA, tentando di guidarne l’utilizzo in maniera più etica e consapevole.

Non mancano aggiornamenti più pratici, come la funzione “Chiedi a ChatGPT”, che consente di selezionare un testo e ricevere spiegazioni immediate, e i sottotitoli in tempo reale durante le risposte vocali, utili ad esempio in ambienti rumorosi. Dal punto di vista grafico, l’interfaccia dell’app viene snellita, con icone ridisegnate e una modalità scura migliorata. Infine, è in arrivo anche una nuova opzione di abbonamento annuale per ChatGPT-Plus. Al costo di 200 dollari l’anno (circa 172€), offrirà un risparmio di 40 dollari (35€) rispetto al piano mensile, segno che OpenAI vuole fidelizzare gli utenti nel lungo periodo.