Nothing Ear (3): il nuovo standard degli auricolari true wireless

Design trasparente e materiali premium

Nothing continua a distinguersi nel mercato degli auricolari true wireless con i suoi Ear (3), ora disponibili anche in Italia. Il brand mantiene il suo iconico design trasparente, evolvendolo con dettagli metallici e una custodia realizzata in alluminio anodizzato riciclato, più resistente e dall’aspetto elegante. Gli auricolari sono progettati per adattarsi comodamente all’orecchio, permettendo un utilizzo prolungato. La scelta dei materiali e il design ergonomico rendono gli Ear (3) non solo un dispositivo funzionale, ma anche un accessorio di stile adatto a qualunque uso e occasione.

Super Mic e qualità audio avanzata per i nuovi auricolari Nothing Ear (3)

Uno degli elementi più innovativi dei nuovi Ear (3) è il Super Mic, un microfono integrato nella custodia che migliora notevolmente la qualità delle chiamate. Grazie a questa tecnologia, le conversazioni risultano più chiare e il rumore ambientale viene ridotto al minimo, garantendo un’esperienza audio superiore anche in contesti rumorosi.

L’autonomia è di tutto rispetto: fino a 10 ore di ascolto con una singola carica, estendibili fino a 38 ore utilizzando la custodia. La ricarica rapida permette di ottenere diverse ore di ascolto con pochi minuti di collegamento, rendendo gli Ear (3) ideali anche per chi ha uno stile di vita intenso e poco tempo a disposizione.

Accessori e funzionalità aggiuntive

I Nothing Ear (3) introducono anche un pulsante Talk sulla custodia, pensato per gestire le interazioni vocali e semplificare l’uso degli assistenti digitali. Combinando ergonomia, audio avanzato e facilità di utilizzo, gli Ear (3) rappresentano un passo avanti per chi cerca auricolari true wireless versatili e di alta qualità.

Disponibili in Italia a partire da 179 €, gli Ear (3) possono essere acquistati sul sito ufficiale del brand e presso i principali rivenditori. Con questo lancio, Nothing conferma la sua attenzione a design, performance e innovazione, offrendo un prodotto pensato per chi non si accontenta più di avere auricolari standard.