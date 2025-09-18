Shark Glam arriva in Italia, lo styler premium per look infiniti senza danni

Shark Beauty sceglie la Milano Beauty Week per lanciare nel nostro Paese Shark Glam, un multi-styler premium che combina la potenza dell’aria con la delicatezza della ceramica. L’idea è semplice: sostituire asciugacapelli, piastra e arricciacapelli con un unico strumento, capace di adattarsi a tutti i tipi di capelli.

Il nuovo dispositivo porta con sé diverse tecnologie interessanti. Heat Sense controlla la temperatura mille volte al secondo, mantenendola entro i 150°C per evitare danni da calore. La funzione Scalp Shield protegge la ricrescita, mentre il sistema Gloss Lock dona brillantezza fino a 24 ore. Tutto pensato per garantire risultati professionali anche a casa, senza compromettere la salute dei capelli.

Shark Glam pronto al debutto in Italia, arriva lo styler premium adatto a tutti i tipi di capelli

La dotazione accessori è un altro punto forte: dalla spazzola tonda Glossi, studiata per dare volume e ridurre il crespo, alla piastra Silki, che asciuga e liscia i capelli bagnati. Non mancano arricciacapelli, diffusori e strumenti specifici per ricci definiti o look super lisci, con versioni dedicate in base alle esigenze di styling.

Shark Beauty sottolinea anche il lato inclusivo del progetto. Con l’iniziativa “For All Hair Kind” e il supporto del Textured Hair Advisory Board, l’azienda punta a offrire soluzioni realmente efficaci non solo per i capelli lisci, ma anche per le texture più complesse.

Oltre alle funzioni tecniche, Shark Glam punta molto anche sulla praticità d’uso quotidiana. Il design compatto e leggero lo rende facile da maneggiare, mentre gli accessori intercambiabili si agganciano con un sistema magnetico rapido. Un dettaglio che può fare la differenza per chi è abituato a riempire il beauty case di strumenti diversi. Con un solo device, infatti, è possibile passare da un look liscio a uno mosso in pochi minuti, risparmiando tempo e spazio senza rinunciare alla qualità.

Shark Glam sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo mese su sharkclean.it e nei principali retailer.